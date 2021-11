Juventus : Paulo Dybala et Aaron Ramsey forfaits contre la Lazio

Alors qu'un choc se profile ce samedi (18 heures) en Italie entre la Lazio et la Juventus à Rome, pour le compte de la 13ème journée de Serie A, la Vecchia Signora devra faire sans la Joya, Paulo Dybala (28 ans). L'international argentin est rentré de sélection avec un problème au mollet l'ayant obligé à déclarer forfait contre les Laziale.

Pour aller défier la Lazio dans la capitale italienne, la Juve sera également privée de son taulier en défense et capitaine, de Giorgio Chiellini (37 ans). Pour ne rien arranger, Massimiliano Allegri ne pourra également pas compter sur Aaron Ramsey (30 ans), Mattia De Scigliio (29 ans) et Federico Bernardeschi (27 ans). Moise Kean (21 ans) et Rodrigo Betancur (24 ans) font eux bien partie du groupe convoqué pour ce week-end.