MU : Antony dénonce le comportement des anciennes légendes du club

Recruté à prix d’or à l’été 2022 - 95 millions d’euros - en provenance de l’Ajax Amsterdam, Antony n’a jusqu’à présent, pas montré grand-chose sous les couleurs de Manchester United. S’il a eu quelques bons moments, l’an passé, le Brésilien ne met plus un pied devant l’autre cette saison. En démontre ses statistiques faméliques, puisqu’il n’a toujours pas inscrit le moindre but ni délivré la moindre passe décisive en 14 rencontres TCC. Forcément très critiqué outre-Manche, l’ailier droit est souvent pris pour cible par les anciennes gloires du club, telles que Rio Ferdinand, Roy Keane, Gary Neville ou encore Paul Scholes. Et il n’en peut plus.

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, je vois des critiques venant d’anciens joueurs du club et d’autres personnes dans les médias, qui expriment leurs opinions de manière déraisonnable et influencent des milliers de fans, parfois même lorsque je ne joue pas», constate Antony auprès du média The United Stand. Il poursuit : «Mais je ne les ai jamais vus émettre des critiques constructives, qui m’aideraient à devenir un meilleur professionnel. Aucun d’entre eux ne m’a jamais envoyé de message pour savoir comment je me sentais, surtout pendant la période de turbulences que je traverse. Je me reconstruis silencieusement, et je sais que je serai capable d’être au mieux de ma forme physique et mentale et de surmonter tous ces obstacles et défis qui se dressent devant moi, car il en a toujours été ainsi dans ma vie. Personne ne m’a jamais rien donné, je me suis toujours battu pour tout ce que j’ai obtenu ! J’aimerais savoir comment ces personnes qui font ces critiques injustes et malveillantes se seraient débrouillées à ma place.» Des mots forts signés Antony qui espère retrouver sa meilleure forme, ainsi qu’un peu plus de soutien de la part des anciennes légendes des Red Devils.