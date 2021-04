Liverpool à l'heure de la reconstruction

La suite après cette publicité

Champion d'Europe en 2019, champion d'Angleterre en 2020, Liverpool ne remportera pas de titres en 2021. Actuels sixièmes de Premier League, les Reds ont dit adieu ce mercredi à la Ligue des Champions, en concédant le nul à Anfield face au Real Madrid (0-0). Et ils devront batailler en championnat pour pouvoir retrouver le parfum de la C1 la saison prochaine.

Jürgen Klopp en est bien conscient. «Nous aimons cette compétition et, pour différentes raisons, elle est très importante pour ce club. Maintenant, nous pouvons malheureusement nous concentrer exclusivement sur la Premier League, on le fera. Lundi soir, Leeds, qui domine toutes statistiques physiques en Premier League, sera notre prochain challenge. Nous allons devoir nous retrousser les manches», a lâché l'Allemand avant de poursuivre.

Salah sur le départ ?

«Je suis d'un naturel optimiste, mais cela ne veut pas dire que la Champions League est acquise. On ne doit pas trop parler. Si on la veut, il faut jouer un bon football comme ce soir (mercredi). Si on veut y arriver, on doit mettre nos occasions. On doit continuer», a-t-il martelé. Un avertissement comme un vœu formulé à ses joueurs. Mais, fatalement, de nombreuses questions risquent de se poser pour les Scousers.

Notamment chez certains joueurs, comme Georginio Wijnaldum, en fin de contrat, ou encore Mohamed Salah, que The Athletic place déjà parmi les possibles partants cet été. La direction se demande en effet si le moment n'est pas venu de vendre l'Égyptien pour dégager des fonds et régénérer l'effectif en profondeur afin d'éviter la traditionnelle fin de cycle. La BBC se pose aussi la question : renouvellement massif ou retouches ponctuelles ? Mais pour attirer de nouvelles stars, il faudra d'abord se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.