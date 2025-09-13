Carlo Ancelotti lance un avertissement très pessimiste sur l’avenir des sélections nationales

Carlo Ancelotti a officiellement pris les rênes de la sélection brésilienne à la fin mai 2025, avec pour mission de relancer la Seleção après une période de résultats mitigés sous plusieurs sélectionneurs depuis le départ de Tite fin 2022. Dès ses débuts, les matchs éliminatoires pour le Mondial 2026 lui donnent l’occasion de jauger son effectif : un match nul (0-0) contre l’Équateur, puis une victoire décisive (1-0) face au Paraguay à São Paulo. Grâce à cette victoire, le Brésil valide sa qualification pour la Coupe du monde 2026. Toutefois, les débuts ne furent pas exempts de doutes : des défaites ou des performances jugées insuffisantes (notamment contre l’Argentine, 4-1, en mars) ont rappelé que le chantier est important jusqu’au coup d’envoi du Mondial américain l’été prochain. Au cours de la dernière trêve internationale de septembre, le Brésil l’a emporté (3-0) contre le Chili, mais a chuté (1-0) face à la Bolivie à El Alto. Ainsi, bien que la qualification soit assurée, les dernières prestations montrent des zones d’ombre, symptomatiques des défis que souhaite relever Ancelotti qui cherche encore à installer son projet :

« C’est un autre rythme. Je dois m’imprégner de la culture du pays, c’est pour ça que je me suis installé à Rio. J’ai trouvé ici une Fédération très bien organisée. Du président de la CBF (Samir Xaud) au directeur (Rodrigo Caetano), tous sont formidables, enthousiastes. On travaille dans une excellente ambiance, avec sérieux. Je suis venu avec mes adjoints, mais je n’avais besoin de rien de plus. La structure est parfaite. Dès le premier jour, le public brésilien m’a montré beaucoup d’affection. Alors oui, j’espère vraiment qu’on va gagner la Coupe du monde. Le Brésil, c’est le cœur. C’est un honneur. Je n’ai pas pensé à l’aspect technique ou autre. Juste à l’aspect émotionnel », a-t-il affirmé dans les colonnes de L’Équipe. Désormais sélectionneur après plusieurs décennies dans le monde des clubs, Carlo Ancelotti en a profité pour faire passer plusieurs messages, lui qui est désormais de l’autre côté du métier. Il y dénonce la frénésie du calendrier, les risques pour la santé des joueurs et s’inquiète de voir les sélections nationales perdre de leur importance face à la surenchère des compétitions de clubs.

La cadence du calendrier fait peur

En effet, dans la suite de son grand entretien à L’Équipe, le tacticien italien pointe la multiplication des compétitions, l’allongement des championnats, le déplacement de certaines rencontres dans des lieux lointains. Il regrette ainsi que la FIFA, l’UEFA et les Ligues veuillent toujours plus de matchs sans suffisamment prendre en compte les conséquences : « C’est aujourd’hui le problème du football : il y a trop de matches […]. Le football de sélections va le payer. Après, je pense que la connexion entre les équipes nationales et les clubs est très importante. Au Brésil, on essaie d’établir une relation rigoureuse. On informe régulièrement les clubs de ce que leurs joueurs font aux entraînements, dans quel état ils sont, quelles sont leurs données physiques, mais on demande en échange que les clubs en fassent autant. Je n’ai pas besoin de convaincre. Aux dates FIFA, les clubs ont l’obligation de laisser les joueurs que je veux. Après, je garde une relation ouverte. Si Marquinhos vient me voir et me dit qu’il a des problèmes, on peut discuter. S’il va bien, il vient. À cause de l’augmentation des compétitions, oui, le foot de sélection a vu son importance se diluer un peu. Mais la Coupe du monde, non ! C’est l’unique compétition qui va être vue par le monde entier ». Ces remarques rejoignent les alertes de la FIFPRO : selon leur rapport « Player Workload Flash Report 2022 », un grand nombre de joueurs élites disputent plus de 55 matchs par saison, ce qui les met en risque accru de blessure physique ou de burnout mental. Le passage de la Ligue des champions de 32 à 36 équipes, ou l’expansion des compétitions de clubs, accroît encore ce nombre de matchs. L’Italien de 66 ans insiste : la corrélation entre sélections nationales et clubs doit être rigoureuse pour gérer les charges de travail, les états physiques, les données physiques des joueurs, les entraînements, le repos…

Ces propos soulignent la tension entre les exigences des clubs et des sélections. Du côté de la recherche indépendante, les rapports de la FIFPRO montrent que 54 % des 1 500 joueurs suivis pour la saison 2023-24 étaient exposés à des demandes de charge de travail élevées ou excessives, 31 % faisaient partie des équipes avec plus de 55 matchs dans la saison, et 17 % jouaient effectivement plus de 55 matchs. Environ 30 % des joueurs sont impliqués dans des semaines consécutives avec deux matchs ou plus par semaine sur six semaines. Le rapport signale aussi l’impact sur la santé mentale : troubles de sommeil, fatigue, stress, démotivation, burn-out : « Ce que j’en ai pensé de la Coupe du monde des clubs ? Qu’il y a eu des dégâts incroyables pour les athlètes. L’idée de cette compétition est plutôt bonne. Mais il faudrait la placer dans un calendrier qui n’est pas ce calendrier. Seulement, la FIFA veut toujours plus de matches, l’UEFA veut une Ligue des champions avec plus de matches, les Ligues, pour la plupart, ne veulent pas baisser les Championnats de 20 à 18 équipes et même certaines Fédérations veulent plus de matches, avec des Supercoupes qui ne sont plus uniquement sur une rencontre, mais deux, et en plus délocalisées en Arabie saoudite. Alors, on fait comment parce qu’il va falloir faire quelque chose ». L’ancien entraîneur du PSG et du Real Madrid redoute que le football de sélections en pâtisse de tout cela. La croissance des compétitions de clubs et la multiplication des matches risquent de diluer l’importance des équipes nationales - non seulement parce que les joueurs seront fatigués, mais aussi parce que les clubs et la FIFA/UEFA semblent privilégier un autre calendrier. Pour que le foot de sélections survie à cette pression, il ne faudra pas simplement de bonne volonté, mais des réformes concrètes.