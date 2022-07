Atlético : Koke répond à la rumeur Cristiano Ronaldo

Interviewé par AS en marge de la victoire de l'Atlético de Madrid contre Numancia (0-4), Koke s'est exprimé quant à la possible arrivée de Cristiano Ronaldo dans les rangs des Colchoneros.

« Au final, de nombreuses rumeurs se font entendre à l'extérieur. Je fais confiance à mes coéquipiers qui sont ici, on a déjà des attaquants argentin, espagnol, portugais, brésilien, français... Ce sont de grands joueurs et on n'écoute pas ce qu'il y a à l'extérieur, on se concentre sur le groupe qu'on est. Nous n'écoutons pas les rumeurs, nous nous concentrons sur qui nous sommes » a-t-il déclaré. Si il désire le recrutement de Portugais, l'Espagnol ne le fait en tout cas pas savoir.