OM : Tudor donne des nouvelles de Gigot

En toute fin de première période lors de la rencontre entre Clermont et Marseille (0-2), Samuel Gigot s’est vu marcher dessus. Incapable de reprendre sa place, il refusait aussi de monter sur la civière et dû s’appuyer sur deux membres du staff pour rejoindre le vestiaire. Initialement nous craignions le pire, mais c’est peut-être moins grave que prévu. Tudor a donné de ses nouvelles en conférence de presse.

« C’est trop tard, c’est l’heure de dormir, pas de parler. On a besoin de mieux analyser la situation. On espère que ce n’est pas quelque chose de sérieux. On est dans l’attente », a-t-il froidement commenté.

OM : Samuel Gigot sort sur blessure face à Clermont