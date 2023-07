Mercato : le Real Madrid a déjà 6 noms pour l’après-Ancelotti !

La suite après cette publicité

Objectif 2024. Pour le Real Madrid, cette année devait marquer un vrai tournant dans la stratégie du club. C’est à ce moment-là que quelques anciens dont Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema auraient dû plier bagages. Mais le Français a décidé de s’en aller un an plus tôt après avoir reçu une offre en or de la part d’Al-Ittihad. Dans l’esprit des dirigeants, Endrick ainsi qu’un taulier devaient arriver dans la capitale espagnole afin de prendre le relais. Et si la pépite brésilienne arrivera bien dans un an, une fois qu’elle aura atteint sa majorité, un numéro 9 d’envergure est attendu dès cet été pour succéder au Nueve.

Si le nom de l’Anglais Harry Kane a filtré, puisqu’il était la priorité de Carlo Ancelotti, c’est bien Kylian Mbappé qui est en pole. Initialement, Florentino Pérez voulait se lancer à nouveau sur ce dossier dans un an, une fois que KM7 serait libre. Mais ce dernier a fait savoir au PSG qu’il ne lèverait pas son option pour rester jusqu’en 2025. Paris lui a donc posé un ultimatum : une prolongation ou un départ cet été. Une aubaine pour les Madrilènes, qui attendaient aussi 2024 pour tâter le terrain auprès d’Erling Haaland, qui aura une clause de départ attractive.

À lire

Le Brésil annonce l’arrivée de Carlo Ancelotti !

2024, un tournant pour Madrid

Une année 2024 où les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu devront aussi trouver un nouvel entraîneur. Menacé après une saison délicate, Carlo Ancelotti va honorer sa dernière année de contrat avant de prendre les commandes de la sélection brésilienne comme l’a annoncé la CBF. « Diniz a un style de jeu similaire à l’entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu », a révélé Ednaldo Rodriguez, patron de la Confédération Brésilienne de Football.

La suite après cette publicité

L’Italien, qui n’aurait rien signé encore selon la Cadena Cope, devrait donc débarquer dans un an au Brésil. Un super coup pour la Seleção si cela se confirme. Pour le Real Madrid, il va falloir se pencher sur sa succession. Et les champions d’Europe 2022 ont déjà plusieurs noms en tête depuis quelques mois. Libre et toujours sur le marché, Zinedine Zidane est souvent cité comme l’un des favoris. Il connaît parfaitement la maison blanche et le vestiaire madrilène. De plus, il a été précieux concernant la venue de Jude Bellingham. Il pourrait l’être aussi pour convaincre Kylian Mbappé, dont il est proche.

Zidane favori, plusieurs entraîneurs en embuscade

Il l’est aussi de Florentino Pérez. Ce dernier a toujours gardé des contacts avec José Mourinho. Le Special One a aussi été lié au Real Madrid ces derniers mois. Et le Portugais présentera aussi l’avantage d’être libre en juin 2024. Julian Nagelsmann, lui, l’est déjà. Approché par le PSG, l’ancien coach du Bayern Munich a refusé de signer au final. Il veut prendre le temps de la réflexion avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Son nom a souvent été cité à Madrid, où on le garde toujours à l’œil. Même chose concernant Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

Beaucoup le voient s’asseoir sur le banc madrilène prochainement. Actuellement au Bayer Leverkusen, l’ancien milieu garde une belle cote chez les Merengues. Defensa Central l’a souvent cité comme le candidat numéro un au poste de coach du Real Madrid. Un club qui pourrait aussi miser sur une solution interne. Ancien de la Casa Blanca, Alvaro Arbeloa (Juvenil) est très apprécié. Même chose pour Raul. Malgré des intérêts, notamment de Leeds, l’ancien attaquant est resté pour diriger le Castilla. La prochaine étape sera de prendre les commandes d’une équipe évoluant au plus haut niveau. Il espère d’ailleurs remplacer Ancelotti selon la Cadena SER. La bataille pour le banc du Real Madrid est déjà lancée !