Le Brésil annonce l’arrivée de Carlo Ancelotti !

La suite après cette publicité

Ce fut un des dossiers brûlants de la fin de saison. Le Real Madrid ne savait pas si Ancelotti allait rester en poste ou s’il allait devoir se trouver un nouveau coach pour démarrer l’exercice 2023/2024. Les médias ibériques expliquaient même que plusieurs entraîneurs avaient déjà été sondés au cas où, à l’image de Xabi Alonso, alors qu’il a aussi été question d’un retour de Zinedine Zidane.

Finalement, Florentino Pérez et ses équipes n’ont pas eu à chercher de nouvel entraîneur, puisque le tacticien transalpin a décidé d’honorer son contrat, allant jusqu’en 2024. En revanche, la question se posera l’été prochain. Effectivement, dans la nuit, le Brésil a présenté son nouveau sélectionneur intérimaire, Fernando Diniz. Et dans le même temps, le pays sudaméricain a confirmé l’arrivée d’Ancelotti… pour 2024.

À lire

Le Real Madrid surprend le Barça et l’Espagne sur un gros dossier mercato, le Bayern toujours confiant pour Harry Kane

Ancelotti va retrouver certains de ses chouchous

« Diniz a un style de jeu similaire à l’entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu », a ainsi lancé Ednaldo Rodriguez, patron de la Confédération Brésilienne de Football. Le Brésil verra donc l’Italien arriver en fin de saison prochaine pour ce tournoi qui se disputera aux Etats-Unis.

La suite après cette publicité

Avec la Canarinha, Carlo Ancelotti s’offre celui qui sera un joli dernier challenge, et il retrouvera des joueurs qu’il connaît bien comme Éder Militão, Rodrygo Goes, Vinicius Junior ou même Casemiro. Il profitera avant d’une dernière saison du côté de Madrid dans laquelle il sait qu’il faudra faire mieux, puisqu’il a essuyé quelques critiques au cours des derniers mois, avec un Real Madrid qui a terminé très loin du Barça en Liga et n’a pas pu aller au bout en Europe. Rendez-vous dans un an donc…