Bordeaux-OL : les compositions officielles !

En ouverture de la 3e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux accueillent l'Olympique Lyonnais au Matmut-Atlantique (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Deux équipes qui restent sur une victoire et qui auront pour ambition d'enchaîner pour véritablement lancer leur saison. Côté girondin, Jean-Louis Gasset propose un 4-2-3-1, au sein duquel Benoît Costil prend place dans le buts. En défense, Benito, Koscielny, Baysse et Sabaly sont titularisés. Thomas Basic et Otavio s'occuperont de l'entrejeu, derrière un trio composé de Oudin, De Préville et Hwang. Devant Simon Kalu tentera de faire la différence.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia doit lui composer avec les départs de Marçal vers Wolverhampton, Tete vers Fulham et Rafael à l'Istanbul Basaksehir. Il part sur un 3-4-3. Anthony Lopes garde la cage lyonnaise, derrière une défense à trois composée de Jason Denayer, Joachim Andersen et Marcelo. Maxwel Cornet et Léo Dubois tiendront une nouvelle fois leur rôle de pistons dans les couloirs gauche et droit. Au milieu, Bruno Guimarães est aligné avec le seul Maxence Caqueret, car Houssem Aouar débute sur le banc. Sur le front de l'attaque, le duo Depay-Dembélé est rejoint par Karl Toko-Ekambi.

Les compositions officielles :

Girondins de Bordeaux : Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Otavio, Basic - Oudin, De Préville, Hwang - Kalu

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Andersen - Dubois, Bruno G., Caqueret, Cornet - Toko-Ekambi, Dembélé, Depay