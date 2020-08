LdC : Memphis évoque ses retrouvailles avec Matthijs de Ligt

L'Olympique Lyonnais va devoir être costaud. Vendredi, les hommes de Rudi Garcia vont croiser le fer avec la Juventus Turin en huitièmes de finale retour de l'UEFA Champions League. Une rencontre que Memphis Depay attend avec impatience, lui qui affrontera son compatriote Matthijs de Ligt, arrivé l'été dernier dans le Piémont. Sur le site de l'UEFA, il a évoqué les retrouvailles à venir.

«Non. J'attends ça avec impatience bien sûr. Je pense que c’est il y a exactement un an qu’il a signé et il s'en sort très bien donc je suis heureux pour lui. Il s'est adapté très vite. Mais c’est toujours amusant de jouer contre des gars que vous connaissez personnellement.Je ne pense pas vraiment que ce soit un avantage car cela pourrait aussi être un avantage pour lui. Il sait à quoi s’attendre et je sais à quoi je peux m'attendre, donc ça va être avant tout du plaisir.»