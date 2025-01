Ligue 1 : le PSG d’un grand Ousmane Dembélé domine l’AS Saint-Etienne

Après avoir remporté le Trophée des Champions contre l’AS Monaco à Doha au Qatar le weekend dernier, le Paris Saint-Germain retrouvait le chemin de la Ligue 1 ce dimanche soir, en accueillant sur la pelouse du Parc des Princes, l’AS Saint-Etienne, en fermeture de la 17ème journée du championnat. A domicile, les Franciliens s’organisaient dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Fabian Ruiz, Lee Kang-In et Senny Mayulu se retrouvaient dans l’entrejeu. Seul en pointe, Gonçalo Ramos pouvait compter sur Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur les ailes. De leur côté, les Verts s’articulaient dans un 4-3-3 avec Gautier Larsonneur dans les cages derrière Dennis Appiah, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé et Léo Pétrot. Le milieu de terrain était assuré par Benjamin Bouchouari, Pierre Ekwah et Louis Mouton. Devant, Lucas Stassin était accompagné dans les couloirs par Mathieu Cafaro et Zuriko Davitashvili. Et le match a débuté avec un rythme intense. Fait assez rare pour être souligné, les Verts n’ont pas eu peur de se projeter vers l’avant dès le coup d’envoi au Parc des Princes.

Lancé sur la droite, Zuriko Davitashvili a provoqué et est rentré dans la surface. Il a armé une frappe vers la gauche du but qui a fui le cadre de justesse (1ère). D’entrée de jeu, l’AS Saint-Étienne essayait de presser haut pour perturber les relances du Paris Saint-Germain. La passe en retrait dangereuse de Nuno Mendes pour Lucas Hernandez a été parfaitement dégagée par Lucas Stassin. Benjamin Bouchouari a récupéré puis redonné en profondeur à Stassin. Ce dernier est rentré dans la surface et a remis le cuir au point de penalty pour Zuriko Davitashvili dont le tir est passé juste à droite du but. Il a été gêné par la sortie de Gianluigi Donnarumma (6e). Le PSG a tenté de réagir tout de suite. En effet, situé plein axe devant la surface stéphanoise, Senny Mayulu a provoqué et s’est appuyé sur Bradley Barcola qui lui a talonné sur la gauche de la surface. Senny Mayulu a armé un tir qui a été repoussé par Gautier Larsonneur. Le milieu parisien a suivi, mais son deuxième tir a terminé dans le petit filet gauche (8e). Après cette double occasion, Paris a voulu maintenir la pression. Sur une récupération haute, Achraf Hakimi, lancé dans l’axe vers la surface, a décalé sur sa gauche Gonçalo Ramos qui a frappé à ras de terre. Trop écrasé, son tir a été capté par Larsonneur.

Ousmane Dembélé chaud bouillant !

Malgré de bonnes intentions, les Verts se sont fait surprendre. Le Paris Saint-Germain disposait également de bonnes possibilités sur le premier quart d’heure. Ce début de match était en réalité assez animé. Sur un décalage de Kang-In Lee sur la gauche, Ousmane Dembélé a provoqué et a repiqué dans l’axe. Devant la surface, l’ailier français a armé un tir qui s’est logé sur la droite du but. Une magnifique réalisation pour ouvrir le score (13e, 1-0). Puis sur un centre de Hakimi, les Parsiens ont réclamé un pénalty. Grâce à l’utilisation de l’arbitrage vidéo, Benoît Millot et parti visionner les images. Léo Patrot a semblé avoir touché le ballon de la main avant que Mickaël Nadé éloigne le danger. Une impression confirmée par la VAR et Dembélé s’est ainsi offert un doublé d’une frappe forte à contrepied à gauche, mettant déjà son équipe à l’abri (23e, 2-0). Bien trouvé côté gauche par Lee, Barcola a ensuite pris de vitesse Dennis Appiah et est rentré sur la gauche de la surface. Il a fixé Gautier Larsonneur qui a repoussé son tir au-dessus de son but (35e). Sur une récupération haute de Fabián Ruiz qui a servi Dembélé plein axe devant la surface stéphanoise. Le tir du Français a été contré par Nadé et est revenu sur Gonçalo Ramos qui a été signalé hors-jeu (36e). Avec un renversement du jeu sur la droite, Dembélé est revenu dans l’axe et a décalé sur la gauche de la surface Barcola. Ce dernier s’est fait subtiliser le ballon par Bouchouari mais l’ailier s’est rattrapé et a récupéré avant de crocheter Dylan Batubinsika et d’ajuster Gautier Larsonneur sur la droite. Mais la VAR est encore intervenue et a annulé le but pour une faute de Barcola (39e). A la mi-temps, les troupes de Luis Enrique pointaient en tête.

Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain a pris le contrôle du jeu et n’a pas semblé rassasier. Lancé en profondeur sur la gauche, Bradley Barcola a accéléré et est rentré dans la surface. Gautier Larsonneur est bien sorti pour repousser la tentative de l’ailier parisien (53e). Servi plein axe par Fabián Ruiz devant la surface stéphanoise, Ousmane Dembélé a déclenché un tir. Sa tentative est passée au-dessus du but de Gautier Larsonneur (58e). Alors que les joueurs de l’AS Saint-Étienne manquaient clairement de tranchant, les Verts, qui avaient du mal à construire dans le dernier tiers adverse, a su réagir. Sur un coup franc plein axe devant la surface, Zuriko Davitashvili a enroulé une superbe frappe qui a contourné par la droite le mur parisien mal placé pour ensuite se loger sur la gauche du but. Gianluigi Donnarumma était battu (64e, 2-1). La réduction du score du Géorgien a permis aux Verts d’y croire à nouveau. Mais Paris a tout fait pour éviter le piège. En effet, Kang-In Lee a récupéré le ballon devant la surface stéphanoise après une trop grosse prise de risques de Mathis Amougou. Il a décalé sur la droite Hakimi qui est rentré dans la surface et frappé. Son tir a malheureusement terminé dans le petit filet droit (74e). Au classement, le PSG assoit un peu plus sa domination en tête du championnat devant l’OM, tandis que l’ASSE reste en danger à la 16ème position malgré de belles intentions ce soir. Le weekend prochain, les Parisiens défieront le RC Lens à Bollaert dans le Nord, alors que les Verts accueilleront au Chaudron du Geoffroy-Guichard le FC Nantes, lors de la 18e journée du championnat français.