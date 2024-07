JT Foot Mercato : le geste fou d’Enzo Fernandez après les chants racistes

Au programme de ce JT Foot Mercato, l’OM très actif sur le marché des transferts, le geste d’Enzo Fernandez pour s’excuser après les chants racistes des Argentins, Monaco boucle un départ à 20 M€, le LOSC a trouvé le remplaçant de Leny Yoro, la Liga a officiellement enregistré Kylian Mbappé, possible retour de Zinedine Zidane au Real Madrid, bras de fer entre Federico Chiesa et la Juventus et les officiels du jour.

