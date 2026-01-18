Menu Rechercher
CAN 2025 : Edouard Mendy s’enflamme sur la panenka ratée de Brahim Diaz

Sénégal 1-0 Maroc

Cette finale de la Coupe d’Afrique des Nations fera date. En effet, le Maroc s’est incliné à domicile face au Sénégal (1-0, a.p) au terme d’un scénario assez dingue. Obtenant un penalty à la toute fin du temps réglementaire, le Maroc aurait pu l’emporter. Brahim Diaz a pris sa chance, mais il a tenté une Panenka qui a été captée par Édouard Mendy. Après la rencontre, le gardien sénégalais est revenu pour beIN Sports sur ce moment fort de la finale : « il a tenté, écoutez, je suis resté le plus longtemps sur les appuis et c’est ce qui nous a sauvés dans ce match. Je suis content, je savais qu’il n’y allait pas en avoir beaucoup. J’ai aidé mon équipe à ce moment clé du match. »

Le match ayant été arrêté pendant quinze minutes avant que Brahim Diaz frappe et avec la décision polémique de siffler le penalty quelques secondes après un but refusé au Sénégal qui semblait valable, la question s’est posée si le raté de Brahim Diaz était volontaire ou non. Edouard Mendy n’y croit absolument pas : « il faut être sérieux, à une minute de la fin, ça fait une cinquantaine d’années que son pays attend, vous pensez qu’il va faire ça pour qu’on s’entende ? Il a essayé de marquer, j’ai eu le crédit de l’arrêter c’est tout, il faut s’arrêter là. »

