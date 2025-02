La Vente Flash 100% CANAL+* pour suivre les barrages de Ligue des Champions

C’est la cerise sur le gâteau de cette nouvelle Ligue des Champions. Après une nouvelle phase de ligue, place à l’autre changement né du nouveau format, avec les barrages opposant les équipes qui ont terminé entre la 9e et la 24e place du classement. Cela commence ce mardi, avec deux équipes françaises qui ont eu la chance, ou la malchance c’est selon, de s’affronter. Ainsi, Brest accueille le Paris SG au Roudourou mardi à 18h45, sur CANAL+ FOOT, avec l’espoir de réaliser un exploit, avant le match retour prévu dans une semaine.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout, le tirage au sort a accouché d’un choc qui pourrait être une finale, entre Manchester City et le Real Madrid. Dans la foulée de Brest-Paris SG, vous pourrez donc assister à du grand spectacle, entre deux mastodontes du football européen, toujours sur CANAL+ FOOT. Ce n’est pas fini, puisque mercredi, vous pourrez voir Monaco à l’œuvre, face à Benfica, pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale. Et pour profiter pleinement de cette période exceptionnelle, souscrivez la vente flash 100% CANAL+*. Que comporte cette offre ? Tout simplement 100% de CANAL+ avec le Pass Coupes d’Europe inclus pendant 24 mois. Vous profitez ainsi de 100% des Coupes d’Europe masculines de l’UEFA Champions League** et de l’UEFA Conference League, de la Premier League, du TOP 14, de l’intégralité des Grands Prix™ de Formule 1®*** et de MotoGP™ mais pas seulement.

Vous aurez également accès à l’ensemble du contenu CANAL+, du cinéma ultra-récent, des séries en exclusivité, dont la dernière pépite en date, Dexter : les Origines. Toutes les séries Création Originale CANAL+, des documentaires et des contenus jeunesse, mais aussi les créations Apple Original avec le service Apple TV+ inclus. Le tout au tarif de 19,99€ par mois avec abonnement de 24 mois. Une offre exceptionnelle donc, valable du 6 au 17 février 2025.

La suite après cette publicité

Elle tombe à point nommé avec la formidable soirée de l’UEFA Champions League qui s’annonce. Alors, pour vivre un moment inoubliable, n’hésitez pas, c’est par ici !

*Offre valable en France métropolitaine et soumise à conditions. Après 24 mois et sauf résiliation, le contrat est renouvelé pour 1 an au tarif hors promotion en vigueur (à titre indicatif au 06/02/2025 : 32,99€/mois). Modalités sur boutique.canalplus.com

La suite après cette publicité

**sauf interdiction administrative de diffusion

***Le logo F1 FORMULA 1, les dénominations F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX et toutes les marques qui y sont associées sont des marques déposées de Formula One Licencing B.V., une société du groupe Formula One. Tous droits réservés"

La suite après cette publicité

Programmation/offre de chaînes et/ou de service(s) susceptibles de modification(s)