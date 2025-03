Valence a un nouveau président

Dix-huitième du classement de Liga, Valence se réorganise. Après avoir démenti les rumeurs de vente, Peter Lim vient de changer de président. Exit Layhoon Chan, présidente depuis 2014, cette dernière a été remplacée tout simplement par le fils de Lim, Kiat Lim.

COMUNICADO OFICIAL: KIAT LIM, NUEVO PRESIDENTE DEL VALENCIA CF — Valencia CF (@valenciacf) March 3, 2025

«Le Conseil d’administration de Valencia CF a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Kiat Lim en tant que nouveau président du club, poste qu’il occupera officiellement le 5 mars 2025. Kiat Lim, directeur du Valencia CF depuis 2022, assume cette nouvelle responsabilité à un moment clé pour l’organisation. Sa nomination témoigne d’un fort engagement à long terme envers le Club et renforce l’engagement du Club en faveur de la stabilité et de la construction d’un projet solide pour l’avenir. Le Club souhaite exprimer ses sincères remerciements à Mme Layhoon Chan pour son dévouement, ses efforts et son leadership au cours de ses deux mandats en tant que présidente du Club», indique le communiqué.