Liga

Real Madrid : Endrick est en grand danger

Alors que son retour sur les terrains, retardé à plusieurs reprises, est programmé pour octobre, Endrick va vivre une saison cruciale où il a tout à prouver au Real Madrid. Le Brésilien espère être reclassé par Xabi Alonso pour gagner une place dans la liste du Brésil au Mondial 2026.

Par Samuel Zemour
2 min.
Endrick au Real Madrid @Maxppp

Les galères s’enchaînent pour Endrick au Real Madrid. L’attaquant brésilien de 19 ans n’a plus disputé la moindre minute depuis le 18 mai dernier, la faute à une blessure au tendon des ischio-jambiers de la jambe droite, dont il a rechuté cet été et qui l’a privé du Mondial des Clubs et des premiers pas avec son nouvel entraîneur Xabi Alonso. Ce qui a logiquement fait perdre des points à l’ancien de Palmeiras, qui accuse maintenant un retard conséquent dans la hiérarchie offensive du Real Madrid.

D’autant plus qu’il n’a pas pu profiter de l’absence de Kylian Mbappé durant le tournoi aux États-Unis et a été contraint de voir le jeune Gonzalo Garcia lui passer devant. Et si Gonzalo Garcia n’a pour l’instant joué que 29 minutes en Liga, son explosion en juillet dernier lui donne un avantage dans la bataille pour devenir le remplaçant attitré de Kylian Mbappé. Dans son édition du jour, AS précise qu’Endrick n’a toujours pas repris avec le groupe et espère pouvoir le faire à la fin de la trêve internationale, même si son retour en match officiel n’est pas attendu avant octobre.

Une saison cruciale pour Endrick

En effet, le club merengue a déjà pratiquement exclu sa présence pour le match à Saint-Sébastien, samedi 13 septembre, contre la Real Sociedad. Le staff madrilène a mis en place un plan de récupération spécifique afin de limiter tout risque de rechute pour sa pépite de 19 ans. L’objectif est de lui permettre de retrouver progressivement son meilleur niveau physique et compétitif. Endrick a lui-même pris les choses au sérieux durant ses vacances d’été, lui qui désire s’imposer au Real Madrid à l’avenir.

Avec seulement 847 minutes disputées la saison dernière pour 7 buts inscrits, le Brésilien sait que cette saison est cruciale pour son développement et son statut au sein du club blanc. Le Real Madrid et Xabi Alonso lui ont fait comprendre que son temps de jeu dépendra de sa capacité à hausser rapidement son niveau afin de reprendre sa place dans la hiérarchie. D’autant plus qu’Endrick sera pressé par le temps, puisqu’il faudra convaincre son ancien entraîneur Carlo Ancelotti de l’emmener au prochain Mondial 2026 avec le Brésil.

Pub. le - MAJ le
