Real Madrid : la décision forte de Dani Ceballos pour son avenir

Dani Ceballos ne quittera pas le Real Madrid. Annoncé comme partant, plus ou moins chaque été depuis son arrivée à Madrid, le milieu espagnol a réaffirmé son intention de rester. Cela tombe bien car le Real compte sur lui, peut-être pour la première fois. Selon les informations de AS, Carlo Ancelotti se serait entretenu avec le joueur de 28 ans pour lui dire qu’il aurait son rôle à jouer pour la saison à venir.

Débarqué au Real Madrid en 2017 pour 16,5 millions d’euros, Dani Ceballos n’a pour le moment jamais vraiment eu la chance de prouver qu’il pouvait s’imposer au Real Madrid. En grande partie à cause de la présence des indéboulonnables Modric et Kroos. L’ancien des Gunners pourrait cependant profiter du départ à la retraite de l’Allemand mais également de la blessure malheureuse d’Eduardo Camavinga pour grappiller un peu plus de temps de jeu cette saison.