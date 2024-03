OM, C3 : Amine Harit prévient Marcelino

Au lendemain de la victoire marseillaise (1-5) contre Clermont, Amine Harit s’est arrêté au micro de TF1 pour répondre aux questions de la rédaction de Téléfoot. A quelques jours du match aller contre Villarreal au Vélodrome, en 8e de finale de la Ligue Europa, le natif de Pontoise a tenu à envoyer un message très clair à son ancien entraîneur, Marcelino, qui a démissionné de son poste après seulement quelques semaines passées à Marseille :

«On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d’envie de faire un gros match jeudi et il va falloir qu’ils soient tous prêts car on ne va pas leur donner un match facile», a déclaré l’international marocain au micro de TF1 dans l’émission Téléfoot.