Discipline : le président de la commission répond à Jacques Cardoze

En débarquant pendant la réunion de la commission de discipline, pour fustiger l'attitude de celle-là, Jacques Cardoze a fait grand bruit. Le directeur de la communication de l'OM a trouvé du répondant. Sébastien Deneux, le président de la commission, lui a répondu dans la foulée ce mercredi soir, après les sanctions prises contre l'OL.

« Je reconnais là à Monsieur Cardoze son sens de la nuance. Je suis effectivement surpris et sidéré pour ne pas dire autre chose de ce type de comportement. Se présenter au siège de la Ligue pendant les débats d'une commission indépendante participe à une forme à peine voilée de pression. J'ai pris connaissance des déclarations qui engagent la responsabilité de son auteur. L'absence de convocation de l'OM répond à une logique simple. On examinait la responsabilité de l'OL. Le PSG n'était pas convoqué lors des incidents d'OM-PSG. Sachant que l'OM a été sollicité par l'instructeur et a fait valoir un certain nombre d'éléments de réponses, ils ont été invités à faire connaître leurs observations. La présence de l'OM ce soir n'était pas nécessaire », a-t-il ainsi déclaré. Ambiance.