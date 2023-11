Argentine : retournement de situation pour Lionel Scaloni ?

Champion du monde à la tête de la sélection argentine en décembre dernier, Lionel Scaloni est aujourd’hui devenu une icône au pays, en témoigne l’affectif et parodique sobriquet «Scaloneta» pour désigner son équipe dont il est le chauffeur. Pour autant, la tendance de ces derniers jours penchait plus vers un départ du sélectionneur argentin que vers une prolongation de contrat, d’autant plus après la divulgation d’une prise de bec entre Scaloni et Messi.

Alors que les médias argentins avançaient l’idée que Scaloni n’assisterait pas au tirage au sort de la Copa América, le 7 décembre, à Miami, TyC Sports se veut optimiste. Selon la publication, la direction technique de l’AFA (fédération argentine de football) aurait confirmé la présence de son sélectionneur pour l’évènement. Une rencontre avec le président Fernando Tapia, avec qui certains désaccords avaient conduit à lancer la rumeur d’un possible départ de Scaloni, devrait par ailleurs se tenir. Si rien n’est encore scellé, la fédération accueille cette information comme une volonté des deux camps de poursuivre l’aventure commune.