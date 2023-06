Leeds : Illan Meslier se pose des questions sur son avenir

Les Bleuets sont actuellement réunis à Clairefontaine avant l’Euro Espoirs qui aura lieu en Roumanie et en Géorgie très prochainement (21 juin-8 juillet). A l’occasion de ce rassemblement, Illan Meslier, qui est indispensable à Sylvain Ripoll comme nous vous l’annoncions dernièrement, en a profité pour se confier sur son avenir lors d’une interview accordée à nos confrères de RMC Sport. Et le gardien de l’équipe de France Espoirs n’a pas fermé la porte à un départ de Leeds alors que le club anglais est dans une situation très compliquée. «C’est compliqué quand on est dans la situation qui est la nôtre. On n’a plus de coach (Sam Allardyce a quitté Leeds après la descente en Championship, ndlr), notre club est en train de se faire racheter par le groupe 49ers. Il y a beaucoup d’inconnues», a tout d’abord reconnu le portier de 23 ans.

Illan Meslier a ensuite confirmé qu’il se posait des questions malgré son contrat à long terme avec Leeds. «Pour l’instant, j’ai mon contrat jusqu’en 2026. Officiellement, j’appartiens encore à Leeds. Il va falloir que je réfléchisse au projet qui peut être le mieux, que ce soit à Leeds ou dans un autre club», a notamment avoué le gardien de l’équipe de France Espoirs avant de revenir sur le possible intérêt de Chelsea pour rappeler que le temps de jeu serait important. «Si c’est pour y aller et être sur le banc, ça ne m’intéresse pas. Si c’est pour être numéro un, forcément on ne peut pas dire 'non, je ne suis pas intéressé par Chelsea’. Je préfère aller dans un club moins réputé mais où je vais avoir du temps de jeu que dans un top club européen où je suis sur le banc» a conclu le portier français. Affaire à suivre donc…

