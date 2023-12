Stuttgart : le retour en grâce inattendu de l’ancien Titi Dan-Axel Zagadou

Le Titi a bien grandi. Grand espoir du Paris Saint-Germain, Dan-Axel Zagadou a décidé d’aller voir si l’herbe était plus verte ailleurs en 2017. Comme beaucoup de talents du club de la capitale barrés par la concurrence, il a pris la direction de l’Allemagne, qui n’hésite pas à mettre en avant les jeunes joueurs. Et c’est le Borussia Dortmund qui a réussi à l’attirer dans ses filets. Mais son aventure chez les Marsupiaux n’a pas été un long fleuve tranquille. Outre la concurrence, le jeune défenseur a été handicapé par plusieurs blessures qui ont rendu son séjour moins agréable.

Un passage au BVB marqué par les blessures

En cinq ans, le joueur né en 99 a totalisé 625 jours d’arrêt, dont 196 après une opération du genou en 2021. Selon le site spécialisé transfermarkt, il a manqué 77 rencontres du BVB, lui qui a été sur le flanc à 12 reprises. Au total, il a joué 94 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot du club allemand. Le temps de marquer 4 buts et de délivrer 1 assist. En fin de contrat en juin 2022, Zagadou s’est mis en quête d’un nouveau challenge. L’AS Roma avait tâté le terrain auprès de son entourage. Mais il a décidé de rester en Allemagne.

En effet, le natif de Créteil a paraphé un bail de 4 ans avec l’écurie qui visait le maintien en Bundesliga. Un choix évident pour le joueur de 24 ans comme il l’a expliqué récemment lors d’une interview donnée au site officiel du PSG. «Bien qu’ayant joué beaucoup de matches avec Dortmund en cinq années (92 apparitions, 4 buts), j’ai également été souvent blessé. L’opportunité de rejoindre Stuttgart s’est présentée, je n’ai pas hésité une seule seconde pour accepter ce défi. Il n’est jamais évident de pouvoir rebondir après des blessures. Les propositions se font plus rares.»

Zagadou est de retour en forme

Déterminé à repartir du bon pied, l’ancien du PSG a disputé 18 rencontres dont 16 en tant que titulaire lors de sa première saison. Mais encore une fois, son corps l’a trahi. Il a été à l’arrêt à 4 reprises durant la saison (2 fois car il était malade, ndlr). Il n’a pas eu d’énormes pépins, hormis une rupture du ligament de la cheville en janvier dernier. Il a été absent 29 jours (43 jours d’absence, 7 matches manqués sur l’ensemble de l’exercice 2022-23). Bien décidé à laisser ses problèmes derrière lui, Zagadou s’est lancé à fond dans cette nouvelle saison.

Une saison où son équipe réalise de belles choses et pointe à une belle troisième place (34 points). Pour cela, elle s’appuie sur une attaque de feu menée par Serhou Guirassy, auteur de 19 buts toutes compétitions confondues cette saison dont 17 en Bundesliga. Le VfB Stuttgart peut aussi compter sur la quatrième meilleure défense du championnat (19 buts encaissés), derrière le Bayer Leverkusen (12 buts encaissés), le Bayern Munich (15 buts encaissés) et le RB Leipzig (17 buts encaissés). Zagadou n’est pas étranger à cette belle passe de son club.

Il a conquis l’Allemagne

Auteur de 19 apparitions toutes compétitions confondues, dont 16 en tant que titulaire (1 but), il monte en puissance et confirme les espoirs placés en lui. Journaliste pour Fussball Transfers, Tobias Feldhoff est conquis. «Il se comporte et joue très bien. Comme il n’a pas de blessures ou d’autres problèmes de forme physique, c’est vraiment bien. Parfois, il prend encore un peu trop de risques sur ses passes. Mais il fait partie du succès inattendu du VfB.» De quoi mettre en joie un joueur qui a vécu plusieurs moments compliqués en raison de nombreuses blessures.

«Ce club a été très irrégulier ces dernières années, végétant entre la 1ère et la 2e division. La saison dernière, nous nous sommes maintenus lors des barrages face à Hambourg ! Cette année, nous réalisons un très bon début de saison avec une 2e place après sept journées disputées. Il règne une très bonne cohésion entre tous les joueurs. La moyenne d’âge est relativement jeune. Le staff fait preuve d’une grande compréhension et d’une véritable proximité. Tout se passe pour le mieux ! Les supporters sont également extraordinaires, avec l’une des meilleures ambiances du pays. Nous allons tout faire pour les rendre le plus heureux possible !»

Une clause qui change tout

Et pour y parvenir, DAZ fait attention à tous les détails, lui qui a avoué avoir changé depuis son départ du PSG. «Le Zagadou d’aujourd’hui est beaucoup plus impliqué en dehors du terrain. J’ai gagné en maturité, c’est indéniable. Je n’hésite pas à prendre plus de temps pour les soins. J’accorde plus d’importance à ma nutrition et mon repos. J’adopte un vrai comportement d’athlète de haut niveau. Je ne me concentre que sur le football. J’évite de me disperser en répondant aux diverses sollicitations.»

Pourtant, il risque d’être très sollicité lors des prochaines semaines voire des prochains mois. En effet, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 bénéficie d’une clause de départ très avantageuse tout comme Guirassy, selon Sky Germany. Pour le défenseur tricolore, il pourra quitter Stuttgart cet été si un club paye une indemnité de transfert de 15 millions d’euros. Le VfB n’aura aucune possibilité de négocier. Une affaire très intéressante pour les formations qui cherchent un renfort à la fois jeune, talentueux et solide. Revenu de loin, Dan-Axel Zagadou, qui a déclaré que le PSG lui avait appris à ne jamais rien lâcher, est en train de mettre en pratique la leçon apprise à Paris.