Le PSG prêt à sacrifier des jeunes pour s'offrir Christophe Galtier !

Alors que l'OGC Nice a formulé ses exigences dans le dossier Christophe Galtier au Paris Saint-Germain et ne laissera pas partir son coach à moindre coût, les discussions restent intenses entre les formations azuréennes et parisiennes. Sous contrat jusqu'en juin 2024 et arrivé de Lille pour un montant estimé entre 2 et 3 millions d'euros l'été dernier, Christophe Galtier devrait coûter bien plus cher au club de la capitale.

Ainsi, L'Équipe fait le point sur les négociations. Les échanges entre les deux équipes se passent bien et ont permis de faire germer plusieurs options. Voulant vite régler cette opération, les Parisiens comme les Niçois - qui veulent faire venir Lucien Favre dans la foulée du départ de Christophe Galtier - ont exploré le champ des possibles. L'une de ces options est d'inclure des joueurs dans les négociations.

Des jeunes sacrifiés ?

Voulant faire baisser la note jugée élevée, le Paris Saint-Germain aimerait bien se délester de certains éléments et le média français explique que Nice aurait déjà coché le nom de jeunes éléments franciliens. En accédant à cette demande, le club de la capitale pourrait ainsi accélérer les discussions pour déboucher sur un accord.

Néanmoins, on en reste actuellement au stade de l'hypothèse puisque les dirigeants des deux clubs restent en discussions intenses. Le PSG aimerait bien finaliser ce dossier en début de semaine sans pour autant dépasser l'enveloppe définie au préalable pour le recrutement d'un nouveau coach.