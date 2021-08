Le Borussia Dortmund refroidit le PSG pour Erling Haaland

Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors que le Real Madrid attend une réponse officielle du club de la capitale après avoir formulé une nouvelle offre (180 M€ + 10 M€ de bonus) pour acheter Kylian Mbappé, la direction des Rouge et Bleu réfléchirait à plusieurs pistes en cas de départ de l'attaquant français. La piste la plus chaude n'est autre qu'Erling Haaland (21 ans), le serial buteur du Borussia Dortmund. La presse allemande expliquait par exemple ces dernières heures que Mino Raiola, l'agent du Norvégien, avait sondé le PSG pour un éventuel transfert, et vice-versa.

Toutefois, le club de la Ruhr, par l'intermédiaire de son directeur sportif Michael Zorc, a coupé court à ces nombreuses rumeurs circulant un peu partout au coeur d'un mercato estival 2021 qui restera quoiqu'il arrive dans toutes les mémoires des amoureux du ballon rond. «Nous sommes un club de football, pas une banque. Rien n'a changé dans notre position et rien ne changera», a simplement lâché le dirigeant du BvB dans des propos relayés par Waz en Allemagne. En clair : les Marsupiaux, qui ont déjà assuré plus tôt dans l'été qu'Erling Haaland, sous contrat jusqu'en 2024, ne bougerait pas d'ici le 31 août, n'ont absolument pas l'intention de lâcher leur machine à buts. De quoi refroidir les ardeurs du Paris SG sur ce dossier ?