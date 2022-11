Bayern : Julian Nagelsmann donne des nouvelles de ses blessés

Le Bayern fait face à une petite cascade de blessés ces derniers temps. À la veille d'un choc anecdotique en Ligue des champions entre le Rekordmeister et l'Inter Milan, mardi (21 heures), à Munich, Julian Nagelsmann a fait le point sur la situation des joueurs concernés en conférence de presse. « Thomas sera absent cette semaine et nous verrons comment ça se passe pour ce week-end. Je ne pense pas qu'il sera encore là », a précisé l'entraîneur allemand au sujet de Müller, touché à la hanche.

Le jeune coach espère le retour de son gardien, Manuel Neuer, qui n'a plus joué depuis le 8 octobre à cause d'une blessure à l'épaule. « Il a bien géré l'entraînement aujourd'hui et n'a montré aucune réaction. Mais il faudra attendre et voir », a-t-il expliqué ce lundi. Enfin, Nagelsmann a confirmé les forfaits de Leroy Sané et de Lucas Hernandez, qui viennent de faire leur retour à l'entraînement avec le Bayern et qui rejoueront probablement ce week-end, en Bundesliga, à Berlin.

