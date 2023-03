OM : la meilleure attaque, c’est la défense

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille s’apprête à recevoir le Racing Club de Strasbourg Alsace ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Contre une équipe alsacienne en difficulté, ce sera l’occasion pour Igor Tudor et ses hommes de continuer leur marche en avant et de, pourquoi pas, creuser encore un peu plus le trou avec le troisième de Ligue 1.

Car, à l’heure actuelle, les Phocéens sont les dauphins du Paris SG et, avec leurs quatre unités d’avance sur Monaco et Lens, ils sont sûrs et certains d’y être encore à l’issue de cette journée. Mais si l’OM d’Igor Tudor performe aussi bien cette saison malgré quelques creux, c’est en grande partie grâce à sa défense.

Certes Eric Bailly aura peu joué, certes Leonardo Balerdi fait quelques erreurs évitables, mais eux, comme Sead Kolasinac, Samuel Gigot ou Chancel Mbemba ont répondu présent. L’arrière-garde marseillaise est la meilleure défense, avec celle du Paris Saint-Germain, du championnat (25 buts encaissés).

Tavares est deuxième meilleur buteur du club

Mais ce n’est pas uniquement pour cela que la défense de l’OM est si importante cette saison. Si l’on considère Nuno Tavares et Jonathan Clauss comme des défenseurs, ils auront tous inscrit un tiers des buts de l’OM cette saison. Aucune autre équipe en Ligue 1 ne fait mieux. Ce n’est pas étonnant si Nuno Tavares, avec six réalisations, est second meilleur buteur du club cette saison et que Chancel Mbemba, avec trois, le talonne.

Cette saison, les défenseurs défendent, certes, mais ils se projettent aussi énormément vers la surface adverse, ce qui crée, bien entendu, des supériorités numériques un petit peu partout sur le terrain. Symbole de cette activité, la nouvelle réalisation de Kolasinac face à Rennes, le week-end dernier, sur un service parfait de Clauss. Avec le retour de Samuel Gigot, Tudor pourra une nouvelle fois compter sur sa défense ce dimanche.

