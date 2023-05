Mercato : le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid pensent à un échange improbable !

La suite après cette publicité

Lionel Messi. C’est le nom qui vampirise toute l’actualité du FC Barcelone en ce moment, alors que le titre de Liga semble déjà promis aux hommes de Xavi, qui comptent onze points d’avance sur le Real Madrid après trente-deux journées de championnat. Mais, forcément, l’Argentin n’est pas le seul joueur sur les tablettes du Barça pour la saison prochaine.

On a ainsi beaucoup parlé du défenseur de l’Athletic Íñigo Martínez, ou d’İlkay Gündoğan. Les deux hommes seront libres en juin et il n’y a donc pas besoin de négocier avec les Basques ni Manchester City. En revanche, dans le dossier Yannick Carrasco, c’est plus complexe. Le Barça espère toujours attirer l’international belge de l’Atlético, mais, logiquement, les Colchoneros ne le braderont pas.

À lire

Jürgen Klopp risque gros après son coup de folie, le FC Barcelone veut jouer un sale tour au Real Madrid

Un indésirable direction Madrid

Les Madrilènes demandent 20 millions d’euros à leurs homologues barcelonais, ce que ces derniers ne peuvent pas se permettre de débourser actuellement. Comme l’indique la Cadena SER, le FC Barcelone a un plan : proposer un échange à l’Atlético. Et pour obtenir Carrasco, les Catalans sont prêts à expédier Ferran Torres à Madrid. L’ailier espagnol n’entre plus dans les plans du Barça, et il est vu comme une monnaie d’échange intéressante.

La suite après cette publicité

Reste à voir ce qu’en pensent les Colchoneros. Par le passé, Diego Simeone s’est bien intéressé au joueur formé à Valence, mais la radio explique qu’actuellement, ce n’est plus forcément le cas. De plus, Carrasco reste très important à ses yeux. Mais on le sait, les deux directions ont l’habitude de s’entendre ces derniers temps, comme sur les dossiers Griezmann ou Depay, et nul doute qu’elles tenteront de trouver un accord qui puisse satisfaire tout le monde…