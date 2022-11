FC Barcelone : Gerard Piqué sort la sulfateuse

La suite après cette publicité

Gerard Piqué ne fait décidément rien comme les autres. Alors que Xavi voulait le faire entrer mardi soir face à Osasuna pour le dernier match de sa carrière, le défenseur a été expulsé pour avoir insulté l'arbitre Jesus Gil Manzano à la mi-temps. « C'est une putain de honte. Je chie sur ta putain de mère ! », voilà ce qu'aurait déclaré le joueur de 35 ans. Une bien triste sortie. Mais le jeune retraité a souhaité se défendre. Invité à s'exprimer lors d'un live sur Twich avec Ibai Llanos, un streamer espagnol, Piqué a donné sa version des faits. Ses propos sont relayés par AS.

Piqué détruit les arbitres

«Je suis libre. Je n'aurai plus à être catalogué et à répondre de mes actes. Je ne l'ai pas fait. A la pause, j'ai évoqué l'arbitrage, qui nous a fait beaucoup de mal, car il y avait une faute sur le premier but. Lewandowski ne méritait pas son premier carton jaune. Je vais lui parler (à l'arbitre) et j'ai commenté plusieurs faits de jeu. J'entre dans le tunnel et je lui dis que ça nous fait toujours du mal. Je ne l'insulte à aucun moment. Il me pointe du doigt et dit à Carles Naval que je l'ai insulté. Je n'ai rien dit et il m'a expulsé. Le dossier ne ment pas car il m'expulse pour cela. Au minimum, ils vous expulsent».

Il poursuit : « vous ne pouvez rien dire. Alors, j'étais déjà expulsé, je rentre dans le vestiaire et le vestiaire est à côté (de celui des arbitres). J'entre avec d'autres compagnons qui sont venus avec moi. Et il y en a un qui dit la phrase dans le vestiaire. Et l'arbitre me met les mots dans la bouche et m'expulse pour avoir dit : "tu es toujours le même". C'était une anecdote car cela n'a aucun impact. J'ai déjà pris ma retraite, mais cela peut arriver dans un tunnel de vestiaire. La chance est que les caméras captent ce que je dis. Et je ne dis rien de grave pour être expulsé. Les arbitres manquent d'empathie et de capacité à parler. En Angleterre c'est comme ça».

Le défenseur a expliqué son choix d'arrêter

Le natif de Barcelone n'aura plus à les fréquenter dans l'immédiat, lui qui a raccroché les crampons. Alors qu'il envisage de devenir un jour président du club blaugranas, il a expliqué sa décision d'arrêter. «Il y a de nombreuses raisons auxquelles on pense au fil de la saison. J'ai eu une réunion avec Xavi au cours de laquelle il m'a dit que ce serait difficile pour moi. Je voulais essayer. Les sensations du début de saison n'étaient pas les meilleures et j'ai pensé que la trêve (de septembre) était une bonne occasion de prendre une décision. Le fait qu'il y ait eu des blessures à mon poste a retardé ma décision car je serais parti plus tôt».

Il a ajouté : «je n'ai pas joué contre Elche et Valladolid et je ne me sentais pas à ma place. Les sensations n'étaient pas bonnes. J'étais sur le point de dire que c'était fini. Pas par rapport à la douleur. Je ne sentais pas que c'était ma place. Au final je ne l'ai pas fait. Des coéquipiers (en défense) ont commencé à se blesser et je pensais que je ne pouvais pas quitter l'équipe à ce moment-là. Et j'ai fixé la pause de la Coupe du monde comme date limite. J'ai pris la décision de quitter le club». Le joueur, qui a annoncé sa décision à son président Joan Laporta par message, a fait part de son choix à Xavi le jour de la rencontre face au Viktoria Plzen en C1.

L'Espagnol envoie de sacrés tacles

« Le matin à Plzen, je lui ai dit que je partais. Avant, je pensais que lorsque je prendrais ma retraite, je serais triste, mais je suis heureux. Je regarde en arrière et je vois que j'ai été heureux, je me suis senti privilégié. Je ne pouvais rien demander de plus. C'était juste top de le vivre. Il y a des gens qui ont peur de le vivre. Je me suis éclaté et j'espère continuer à vivre ainsi. J'ai la chance d'être privilégiée. Et nous sommes tous, pour une raison quelconque, privilégiés. Il y a des gens qui regardent leur voisin et qui sont agacés d'en avoir plus. Bien sûr, cela me dérange que Madrid gagne, mais j'ai vécu heureux (...) Mes adieux étaient spectaculaires Je n'aime pas dire au revoir. Et je considère aussi que ce n'est pas un adieu. C'est arrivé comme ça et je suis parti très heureux. Et je pense que cette année, en Liga, nous sommes bien partis.»

Enfin, Piqué a profité de cette interview pour lâcher quelques punchlines dont il a le secret. Annoncé du côté de l'Atlético, il a démenti à sa façon. «Celui qui a inventé cette nouvelle, c'est qu'il n'en a aucune putain d'idée. Moi m'entraînant pour Simeone ? Je ne sais pas si j'aurais joué mais c'est irréalisable car j'ai déjà dit que je ne porterais pas le maillot d'une autre équipe. Mais c'est juste que l'Atlético de Madrid, ça m'a fait rire». Puis, il a taclé les médias. « Si AS ou Marca font une couverture avec moi, ils me font passer un bon moment. S'ils ont besoin de moi pour vendre des journaux, c'est amusant. Cela fait partie du spectacle. Tout cela est un spectacle. Du moment où vous entrez dans le parking du Camp Nou jusqu'à votre départ. Vous êtes un acteur du spectacle. Mais une partie de ce spectacle est que vous devez jouer sur le terrain. Mais à l'extérieur… De nos jours, les gens aiment plus ce qui se passe à l'extérieur que sur le terrain.»

Florentino Pérez et le Real Madrid dans sa ligne de mire

Enfin, il a eu quelques mots pour le Real Madrid. «Je peux être d'accord avec Florentino Pérez car le football fonctionne différemment maintenant. Mais la présentation de la Super League était une grosse merde. Ce qu'il a fait est louable. Je place Florentino au sommet. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec la présentation de la Super League sur El Chiringuito. Je pense que la solution et ce qu'il faut faire, c'est modifier les normes établies. Et je sais que c'est difficile parce que les règles sont en place depuis longtemps. Mais cela arrive dans tous les sports. Il faut essayer d'attirer l'attention et en ce moment il y a beaucoup de contenus sur les plateformes. Vous devez créer un contenu court mais divertissant. Donc 90 minutes c'est beaucoup. Si vous ne voulez pas réduire le temps, cherchons des règles plus amusantes». Contrairement à ce qu'il a fait sur le terrain, Gerard Piqué a soigné sa sortie !