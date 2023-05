OM : Guendouzi est ravi pour Payet

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre Angers (3-1), Dimitri Payet était titulaire. Le Réunionais a d’ailleurs marqué le but de l’avantage des siens peu après la pause et a donc vécu une belle soirée. En zone mixte, pas de Payet, mais un Guendouzi qui était absolument ravi pour la titularisation et le but de son coéquipier dont la dernière titularisation remontait à Annecy en Coupe de France.

