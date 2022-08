Bruges : Hans Vanaken veut rejoindre West Ham

Arrivé en 2015 en provenance de Lokeren, Hans Vanaken souhaite quitter le Club Bruges. Dans une interview reprise par Sky Sports, le milieu de terrain de 29 ans a déclaré être en contact avec le club de la banlieue de Londres : « Il y a clairement de l'intérêt, on en a assez écrit. De nouvelles discussions demain et nous verrons où cela se terminera. (...) Je pense que cela pourrait être ma dernière chance et je veux le faire. Il y a encore beaucoup de choses à discuter, attendons de voir. »

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Bruges, l'international belge (21 sélections/5 buts) a été formé au PSV Eindhoven puis au Lommel SK. Il souhaite s'offrir un nouveau défi. Une première offre des Hammers de 10 millions d'euros a été refusée par le club belge, mais les discussions sont toujours présentes entre les deux clubs. À ce jour, Hans Vanaken a joué 344 matchs avec les Bleu et Noir pour 102 buts et 73 passes décisives toutes compétitions confondues.