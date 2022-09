Ligue des Nations : l'Italie envoie l'Angleterre en Ligue B, l'Allemagne sombre face à la Hongrie

Suite de cette semaine internationale ce vendredi soir avec un gros choc entre l'Italie et l'Angleterre, deux équipes encore à la lutte pour le Final Four dans le groupe de la mort, avec la Hongrie et l'Allemagne, que nous évoquerons plus tard. À la recherche d'un premier succès dans cette compétition, les Three Lions devaient absolument s'imposer, sous peine d'être relégué en Ligue B. Et malgré leur absence au Qatar, les Italiens souhaitaient montrer qu'ils avaient de la ressource face aux Anglais. Rapidement, Scamacca lâchait une belle reprise de la tête obligeait Pope à sortir le grand jeu. La main ferme, puis la barre transversale sauvaient les Anglais (5e).

La suite après cette publicité

Mais malgré une légère domination italienne, le spectacle proposé en première période n'était pas à la hauteur des attentes, surtout de la part des Anglais. Après la pause et au cours d'une contre-attaque, Dimarco manquait son centre et Barella ne parvenait pas à redresser (57e). Et finalement, sur un superbe ballon en profondeur de Bonucci, Raspadori effectuait un très bon contrôle, se retournait et pouvait frapper avec puissance directement dans la droite du but de Pope (1-0, 69e). En fin de match, la Squadra Azzurra aurait même pu doubler la mise, mais Dimarco trouvait le poteau (84e). De quoi redonner de l'espoir aux Italiens, toujours en lice pour le Final Four.

L'Allemagne a sombré

Et si le nul entre Italiens et Britanniques n'arrangeait personne, l'Allemagne a offert une voie royale vers le Final Four à la Hongrie. Terriblement décevants tout au long de la rencontre, la Mannschaft se faisait surprendre après un bon centre frappé par Szoboszlai, directement repris par Szalai (1-0, 18e). Et malgré les nombreux changements effectués par Flick, les Allemands ne parvenaient pas à revenir et était plus proche d'encaisser un deuxième but qu'autre chose. Résultat : l'Allemagne (3e) est éliminée du groupe, alors que l'Angleterre (4e) est reléguée en Ligue B. La rencontre entre les deux équipes ne servira que pour l'honneur, alors que la Hongrie (1ère) jouera une finale de groupe face à l'Italie (2e), lundi devant son public (21 heures).

Dans les autres Ligues, la Bosnie-Herzégovine a assuré sa montée en Ligue A grâce à une courte victoire face au Monténégro (2e). Dans le même groupe, la Finlande (3e) et la Roumanie (4e) - qui jouera sa survie lundi face à la Bosnie - n'ont pas réussi à se départager. En Ligue C, la Bulgarie a pulvérisé Gibraltar, qui retournera en Ligue D lors de la prochaine édition. En revanche, les Bulgares se maintiennent, mais la Géorgie qui a déjà assuré sa promotion à l'échelon supérieur grâce à une victoire contre la Macédoine du Nord et un but de Kvaratskhelia.

Les résultats de la journée

Ligue A

Italie 1-0 Angleterre : Raspadori (69e)

1-0 Angleterre : Raspadori (69e) Allemagne 0-1 Hongrie : Szalai (18e)

Ligue B

Bosnie-Herzégovine 1-0 Monténégro : Demirovic (45e+1)

1-0 Monténégro : Demirovic (45e+1) Finlande 1-1 Roumanie : Pukki (12e) / Tanase (52e)

Ligue C

Géorgie 2-0 Macédoine du Nord : Miovski (CSC, 35e), Kvaratskhelia (64e)

2-0 Macédoine du Nord : Miovski (CSC, 35e), Kvaratskhelia (64e) Bulgarie 5-1 Gibraltar : Antov (23e), Despodov (36e), Kirilov (52e), Stefanov (55e), Petkov (81e) / Chipolina (26e)

Ligue D