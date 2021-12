JT Foot Mercato : les statistiques affolantes de Kylian Mbappé en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé dépasse Lionel Messi

C'est l'homme à tout faire du Paris Saint-Germain. Lors de la large victoire du PSG face à Bruges hier (4-1), Kylian Mbappé a prouvé qu'il était l'un, si ce n'est le leader du Paris SG cette saison. Le crack français a rapidement mis les siens sur les bons rails avec un doublé en 6 minutes et 23 secondes, devenant ainsi le deuxième joueur le plus rapide a réalisé pareil exploit. Le natif de Bondy est également devenu à 22 ans et 352 jours le plus jeune joueur à franchir la barre des 30 réalisations en Ligue des Champions, devançant désormais son coéquipier Messi qui avait atteint ce total à 23 ans et 131 jours. Il compte désormais 31 buts en 51 matches, avec 20 passes décisives.

Coman ne se ferme aucune porte

En Bavière depuis 2015, Kinsley Coman a tout remporté avec le Bayern Munich. A 25 ans, l'intéressé pourrait donc faire le choix d'aller voir ailleurs. Même si pour l'heure, l'intéressé ne se ferme aucune porte. «Il me reste encore un an à la fin de la saison. Donc il reste encore un moment. Je n'ai pas encore pris de décision. J'attends de voir toutes les options autour de moi pour prendre la meilleure décision», a-t-il déclaré en conférence de presse. Kingsley Coman est actuellement sous contrat avec le club bavarois jusqu'en 2023.

Juninho confirme son départ

Le 17 novembre dernier au micro de RMC Sport, Juninho jetait un véritable pavé dans la mare en annonçant son futur départ de l’OL à la fin de la saison. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Conséquence, d'après le journal L'Equipe, le départ de Juninho devrait finalement être effectif dès le mois de janvier ! Joint par Le Progrès, l'intéressé a confirmé son départ imminent, sans en dire davantage. Une nouvelle qui ne devrait pas plaire à la colonie brésilienne et notamment Lucas Paqueta qui était très proche du directeur sportif.