Le FC Barcelone a un plan astucieux pour enrôler deux stars européennes

Confronté à des difficultés financières depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone peine à vraiment enrôler de nouvelles stars et se voit obligé de réaliser plusieurs montages financiers pour stabiliser son effectif. À l’instar des arrivées de João Felix et João Cancelo dans les dernières heures du mercato, qui ont été prêtés au club catalan sans option d’achat. Forcément, cette situation oblige le Barça à abandonner certains dossiers et de se faire doubler par d’autres clubs.

C’est notamment le cas pour Bernardo Silva. Approché par le Barça durant tout l’été, l’international portugais avait finalement décidé de prolonger son contrat d’une saison, soit jusqu’en 2026, avec Manchester City. Mais Mundo Deportivo vient de dévoiler de jolis détails concernant le nouveau contrat d’une saison de l’attaquant des Cityzens et le FC Barcelone peut encore avoir des chances de l’enrôler pour l’exercice 2024-25.

Le Barça peut récupérer deux joueurs à prix bas

Outre un meilleur salaire, le joueur de 29 ans a notamment négocié une clause de départ à hauteur de 58 millions d’euros afin de faciliter son départ vers le Barça. Bernardo Silva souhaiterait toujours s’engager avec la formation catalane dans un futur proche et n’aurait donc plus qu’à attendre que la formation de Joan Laporta ne s’aligne sur sa clause de départ pour partir. Mais ce n’est pas tout, puisque l’on apprend également qu’une autre cible du dernier mercato disposerait d’une clause similaire.

En effet, MD annonce que la situation pourrait rapidement bouger pour Dani Olmo (25 ans), un autre joueur que Xavi apprécie beaucoup et aimerait voir arriver en Catalogne. L’Espagnol a renouvelé cet été avec le RB Leipzig jusqu’en 2027, mais également avec une clause à hauteur de 60 millions d’euros, soit un prix proche à celui de Bernardo Silva. Depuis de nombreuses années, le joueur de 25 ans ne cache pas son envie de rejoindre Barcelone. Deux joueurs qui viendraient faire un grand bien à l’effectif de Xavi Hernandez.