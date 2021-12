OM : Balerdi et Mandanda, retours réussis

La suite après cette publicité

Ce jeudi soir, l'Olympiquede Marseille jouait son avenir européen contre le Lokomotiv Moscou à l'Orange Vélodrome. Non, pas pour la Ligue Europa, puisque les Phocéens sont éliminés depuis leur défaite à Istanbul voici deux semaines, mais pour la Conference League. En cas de victoire ou de nul, ils allaient donc poursuivre leur épopée en C4. Chose faite avec une petite victoire un but à zéro.

En conférence de presse d'avant-match, Jorge Sampaoli, le coach de l'OM, avait annoncé mettre l'équipe la plus forte sur le terrain. On ne s'attendait pas forcément à voir dans le onze titulaire Steve Mandanda et Léonardo Balerdi. Le premier n'avait plus joué depuis le 7 novembre et un match contre Metz quand l'autre avait disparu des radars depuis ses 45 minutes contre ce même Metz.

« Balerdi est un joueur très important pour nous »

Alors forcément, les performances de ces deux éléments ont été scrutées. Le portier, lui, n'a pas eu beaucoup à faire durant cette confrontation. Il s'est seulement interposé sur un centre très dangereux dans les ultimes moments de la rencontre. Sinon, pas grand-chose à signaler hormis montrer que son jeu au pied n'était pas si terrible qu'on le laisse dire depuis l'arrivée de Pau Lopez.

Concernant le défenseur, lui aussi a eu une rencontre globalement tranquille. Sûr dans les duels, il a fait admirer quelques belles relances qui ont coupé les premières lignes adverses. Jorge Sampaoli a d'ailleurs évoqué ces cas, en plus de celui de Pape Gueye devant la défense : « on en a profité pour faire jouer certains éléments qui avaient moins de temps de jeu, pour les relancer. Concernant ce rôle de six de Pape, il apporte beaucoup physiquement, il soutient les transitions, il est présent dans le pressing. Dans notre système, on a peut-être besoin que la balle sorte plus vite au milieu de terrain. Balerdi est un joueur très important pour nous. On essaye de travailler avec lui pour retrouver ce joueur de la saison passée qui nous avait tant plu, il très fort dans les duels, on l'a trouvé intéressant dans son entente avec Saliba donc on est très contents pour les deux ».

Leonardo Balerdi, justement, s'est présenté en conférence de presse et a avoué être ravi. « Personnellement j'avais besoin de jouer, j'attendais ça depuis longtemps. J'ai eu une blessure, puis je suis resté sur le banc. Je suis content d'avoir retrouvé le terrain. Je veux jouer, maintenant je suis à 100%, je me sens bien à l'entraînement. Je suis très content d'avoir retrouvé l'équipe et d'avoir pu jouer aujourd'hui », a lâché l'Argentin. Maitenant, il va falloir enchaîner !