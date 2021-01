OM : limoger André Villas-Boas va coûter cher

Après la troisième défaite de suite de l’OM en championnat, rien ne va plus. André Villas-Boas ne fait plus l’unanimité et serait même de plus en plus proche de la sortie. Mais son départ pourrait coûter cher à la direction marseillaise.

Selon les informations de La Provence, si Marseille venait à limoger son technicien portugais et son staff au cours de la saison, il faudrait débourser une somme comprise entre 4 et 5 millions d’euros. Un prix conséquent pour l’OM surtout en pleine crise sanitaire. Pour rappel, André Villas-Boas est lié à l’actuel sixième de Ligue 1 jusqu’en juin prochain. En décembre dernier, Pablo Longoria souhaitait prolonger son coach, pas sûr que ce soit toujours le cas aujourd’hui.