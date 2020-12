OM : André Villas-Boas temporise pour sa prolongation

Comme évoqué il y a quelques jours, Pablo Longoria a entamé des discussions avec les représentants d’André Villas-Boas pour une prolongation de ce dernier. Mais à écouter AVB en conférence de presse ce vendredi, le technicien portugais de 43 ans ne semble pas pressé de prolonger, lui qui avait débarqué à Marseille durant l'été 2019. Avant toute chose, AVB a besoin de pouvoir se projeter, chose qu’il ne peut actuellement pas faire malgré des contacts permanents avec Pablo Longoria, le directeur du football du club phocéen.

« On va voir. C’est bon aussi de regarder ce qu’il va se passer. En février on aura la notion du classement. La prochaine année va être l’année zéro pour le club, ça va être une année importante pour l'OM. À cause du Fair-play Financier, de ce qu’il s’est passé cette année, du dossier des prolongations des joueurs en fin de contrat. On travaille déjà sur le futur du club, notamment avec Pablo. On doit faire encore plus (sur le mercato) pour la prochaine année. » A suivre.