Mouriño va signer à l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid commence à s’activer sur le marché des transferts. Les Colchoneros pourraient enrôler un nouvel élément dans les prochains jours : Santiago Mouriño, jeune joueur du Racing Club de Montevideo. L’Uruguayen de 21 ans pourrait être un Rojiblanco dans les prochaines heures selon des informations d’AS. Le défenseur central sera à Madrid mercredi pour subir un examen médical. Peut-être un inconnu du grand public, Mouriño est l’une des grandes révélations du football sud-américain ces dernières saisons.

Washington Lizandro, président du Racing Club de Montevideo, a confirmé au média espagnol l’avancement des négociations depuis trois semaines. « L’Atlético est plus qu’intéressé. Il y avait beaucoup d’équipes intéressées, mais c’est celle qui est la plus proche et les clubs sont en train de négocier en ce moment (…) L’Atlético est proche et Mouriño va aller en Europe, parce que nous sommes au milieu de la saison, avant une pause, mais pour l’Atlético, il est important de l’avoir pour la saison prochaine ».

