Serie A : Sassuolo s'écroule face à l'Udinese

26ème journée de Serie A ce samedi. L’Udinese recevait Sassuolo. Deux équipes qui oscillent cette saison entre le haut et le milieu du tableau. Avant le coup d’envoi, les deux formations étaient respectivement 10ème et 9ème. Roberto De Zerbi décidait de titulariser Maxime Lopez.

En première période, Llorente vient ouvrir le score juste avant la mi-temps (42e). 7ème but pour l’attaquant espagnol. 1-0 pour le club d’Udine à la pause. En seconde période, Roberto Pereyra venait valider la victoire de son équipe en inscrivant un but en toute fin de match (93e) et l'arbitre sifflait la fin de la rencontre. 2-0, victoire de l'Udinese face à Sassuolo. Mauvaise opération pour les Neroverdi qui restaient sur deux matchs nuls. L'Udinese enchainait un quatrième match sans défaite.

Le classement de la Serie A