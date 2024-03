Torino : Ivan Juric voulait trancher la gorge de Vincenzo Italiano

Il y a eu des moments très tendus lors de Torino-Fiorentina, notamment entre les deux entraîneurs, Ivan Juric et Vincenzo Italiano. En effet, les deux hommes ne s’étaient pourtant jamais vraiment provoqué par le passé mais ce samedi soir, ils ont bien failli en venir aux mains, avant l’intervention des deux bancs. Après la rencontre (0-0), ils se sont retrouvés tout sourire pour en plaisanter : « On vit le match avec de l’adrénaline, Vincenzo Italiano est un ami : on se dispute. J’ai vraiment été méchant avec Vincenzo, je suis allé trop loin et je dois m’excuser. Nous avons le même type de passion et nous sommes très agressifs pendant les matchs», a expliqué le Croate qui a menacé le coach italien de lui trancher la gorge pendant le match.

«J’espère que cette image de nous enlacés fera le tour, elle devrait être un exemple pour les autres», a alors répondu Italiano aux côtés de Juric au micro de Sky Italia. En plaisantant, Ivan Juric a néanmoins affirmé qu’il ne pouvait pas promettre que ce genre de choses ne se reproduirait plus. La confrontation entre le Torino et la Fiorentina a été marquée par de nombreux épisodes arbitraux qui ont crée la polémique, notamment l’expulsion de Samuele Ricci pour protestation avant la pause. En tout cas, les deux hommes semblent toujours aussi bien s’entendre. Tout est bien qui finit bien.