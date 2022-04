Man United : les supporters vont manifester contre la famille Glazer

Non, les supporters de Manchester United n'ont pas fini de faire entendre leur colère à l'égard de la famille Glazer. Ce samedi, en marge de la venue de Norwich City à Old Trafford (16h) pour le compte de la 33ème journée de Premier League, les fans des Red Devils ont prévu de manifester à nouveau aux abords de l'enceinte mancunienne contre le propriétaire américain de leur club. Plusieurs drapeaux et bannières anti-Glazer, minutieusement préparés par les amoureux de MU ces dernières heures, ont déjà été exposés autour du Théâtre des Rêves.

Le Daily Mail rapporte que les supporters commencent déjà à se rassembler dans les pubs à quelques pas du stade, et, comme indiqué par plusieurs appels à rassemblement sur les réseaux sociaux, la manifestation débutera sur les coups de 15 heures (heure française). En mai 2021, juste avant le derby d'Angleterre contre Liverpool, les fans de Manchester United avaient laissé éclater leur colère, notamment en réponse au projet de Super League, donnant lieu à des scènes de chaos à l'extérieur comme à l'intérieur d'Old Trafford.

Darcie Glazer uses Man Utd to take out personal loans, she has never set foot in Old Trafford she uses this club for financial gain #GlazersOut pic.twitter.com/nFt06F7UAg — PaulMUFC🐝 (@pau1luvsutd) April 16, 2022