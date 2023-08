Ivan Fresneda attend un signe du Barça

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone touche au but dans sa quête d’un latéral droit. Comme nous l’évoquions plus tôt ce samedi matin, le Barça s’apprête à signer Joao Cancelo. Barré par la concurrence à Manchester City, le Portugais voit son avenir s’assombrir en Angleterre et espère rebondir en Catalogne. Si quelques détails contractuels restent à peaufiner, sa signature semble imminente. Mais malgré ce renfort de poids qui se profile à l’horizon, l’entraîneur catalan Xavi aimerait compter sur un autre profil et ainsi disposer d’une solution supplémentaire.

Avant Joao Cancelo, les Culés avaient sondé Ivan Fresneda. Courtisé en Angleterre (Chelsea) et au Portugal (Sporting Lisbonne), le jeune défenseur espagnol avait fait l’objet d’une première offre du Barça, rejetée par le Real Valladolid. Mais depuis, c’est silence radio. Par conséquent, Mundo Deportivo rapporte que le joueur de 18 ans espère un signe du champion d’Espagne en titre en début de semaine prochaine. Dans le cas contraire, il pourrait se rabattre sur un autre courtisan bien qu’il ait donné sa préférence au club catalan.