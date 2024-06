Euro 2024 : le cas Manuel Neuer angoisse l’Allemagne

À l’image de son équipe toute entière, Manuel Neuer n’a pas réellement convaincu lors de cette parenthèse amicale. Quelques jours après avoir concédé un triste nul face à l’Ukraine (0-0), l’Allemagne disputait son dernier match de préparation avant de débuter son Euro face à la Grèce. Difficilement, la Mannschaft a arraché la victoire tardivement grâce à un but venu d’ailleurs signé Pascal Gross, auteur d’une belle demi-volée à l’entrée de la surface (2-1). Poussive de bout en bout, l’Allemagne a éprouvé des difficultés à dicter sa loi à son adversaire à l’image des nombreuses occasions concédées. Comme un symbole, c’est la prestation contrastée de Manuel Neuer qui a fait grincer des dents outre-Rhin.

Confirmé par son sélectionneur dans la peau du numéro 1 lorsque Julian Nagelsmann a annoncé sa liste élargie pour le championnat d’Europe, le portier du Bayern Munich a été coupable d’une grossière erreur sur l’ouverture du score grec en première période. En voulant détourner une frappe lointaine de Christos Tzolis, l’international allemand s’est troué en repoussant directement le cuir dans les pieds de Georgios Masouras qui n’en demandait pas tant pour l’ajuster à bout portant et donner l’avantage à la Grèce. Si Manuel Neuer s’est bien repris par la suite en réalisant plusieurs parades déterminantes, sa nouvelle bévue intervient quelques semaines après son erreur coûteuse face à Josélu lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, en mai dernier.

Julian Nagelsmann vole au secours de Manuel Neuer !

Loin de dégager une grande sérénité sur sa ligne à quelques jours de l’Euro 2024, Manuel Neuer s’est retrouvé, malgré lui, dans le viseur de la presse mondiale, certains médias allant même remettre en question sa place de titulaire au détriment de Marc-André Ter Stegen qui a réalisé une saison solide avec le FC Barcelone. Qu’est-ce qui ne vas pas avec Neuer ? Manuel Neuer est intouchable en Allemagne, mais… Dans quelle mesure ?, s’est questionné Mundo Deportivo. De son côté, Blick lâche à son sujet : Nagelsmann a décidé très tôt de choisir Manuel Neuer comme numéro 1 dans les buts bien que Marc-André ter Stegen soit convaincant au FC Barcelone. Cela pourrait maintenant provoquer des troubles, car Neuer commet une erreur brutale contre la Grèce avant le 0-1, qui est rapidement puni de manière glaciale. En ce qui concerne le Daily Mail, le tabloïd britannique va même jusqu’à hypothéquer une fin de carrière internationale pour l’Allemand : «les fans voient que le moment est venu pour Manuel Neuer de mettre fin à sa carrière internationale après l’erreur lors du match amical de l’Allemagne».

Sous le feu des critiques, l’ancien joueur de Schalke 04 peut toutefois compter sur le soutien de son sélectionneur qui a tenu à défendre son capitaine à l’issue du coup de sifflet final. «Je n’alimenterai aucune discussion sur le poste de gardien de but, Manuel Neuer est et sera titulaire à l’Euro 2024… Je ne laisserai pas naître de débat, même si tout le monde essaie visiblement d’en lancer un», a déclaré l’ancien coach du Bayern Munich, très remonté en conférence de presse. Même son de cloche concernant son coéquipier en équipe nationale, Maximilian Mittelstädt, qui a renouvelé sa confiance envers le vétéran de 38 ans. «Nous avons pleinement confiance en lui !», a sobrement déclaré le défenseur de Stuttgart. Ainsi, aucun changement n’est à prévoir dans l’esprit de Julian Nagelsmann : Manuel Neuer débutera bel et bien dans les buts face à l’Ecosse la semaine prochaine à l’occasion du match d’ouverture, le 14 juin prochain.