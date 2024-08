PSG : Willian Pacho a signé son contrat

Willian Pacho va devenir un joueur du PSG. Il l’est même déjà, en attendant l’officialisation du club de la capitale, puisqu’il a déjà signé son contrat et passé sa visite médicale selon RMC Sport. L’officialisation devrait donc rapidement tomber, et il sera le troisième renfort estival du club derrière Matvey Safonov et João Neves.

Auteur d’une excellente saison avec l’Eintracht en Bundesliga, il va coûter environ 45 millions d’euros bonus compris aux Parisiens. Un renfort intéressant pour Luis Enrique, qui doit composer avec un secteur défensif décimé par les blessures en ce moment.