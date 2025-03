Kylian Mbappé évoque son amitié avec Antoine Griezmann

Malgré la rivalité entre le Real Madrid et l’Atlético, et les rumeurs latentes de brouilles entre les deux cadres de l’Equipe de France, Kylian Mbappé entretient toujours une relation privilégiée avec Antoine Griezmann. « On parle souvent ensemble. J’adore son fils, Amaro, c’est un vrai passionné de foot, il me rappelle un peu moi quand j’étais petit », confie ainsi l’attaquant français au Parisien. Conscient de l’intensité de la rivalité entre leurs clubs, il souligne qu’en Espagne, « deux équipes rivales dans la même ville, ça représente quelque chose de fort ». Pourtant, cette opposition sportive n’empêche pas leur amitié, même si les retrouvailles autour d’un barbecue, souvent proposées par Griezmann, devront attendre la fin des affrontements entre leurs équipes.

Mbappé révèle également qu’il était dans la confidence concernant la retraite internationale de Griezmann. « J’ai discuté avec Antoine avant qu’il n’arrête. Je savais non seulement qu’il allait arrêter, mais il m’a aussi expliqué pourquoi. » Fidèle à sa discrétion, il préfère toutefois laisser son coéquipier raconter lui-même les raisons de sa décision.