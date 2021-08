Ligue 1 : première victoire de la saison pour l'AS Monaco à Troyes

L'ESTAC recevait l'AS Monaco au Stade de l'Aube en ce début d'après-midi de dimanche dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1. Avec un point glané en 3 matchs, Troyes n'avait pas encore connu la victoire depuis sa promotion la saison passée, avec deux défaites en ouverture contre le Paris Saint-Germain (1-2) et à Clermont dans le choc des promus (2-0), avant de récolter son premier point sur la pelouse de Strasbourg (1-1). Monaco était dans la même situation que son adversaire du jour puisque l'ASM n'avait pris qu'un seul point en trois matchs, c'était à Louis-II face au FC Nantes (1-1). Par la suite, le club du rocher s'inclinait à Lorient (1-0) et à domicile face au RC Lens (0-2). Concernant les compositions, en commençant par les locaux, Laurent Battles faisait confiance au même 3-5-2 qui avait accroché le point du nul à La Meinau la semaine passée, avec les deux nouvelles recrues troyennes Adil Rami et Xavier Chavalerin en tribunes. Nico Kovac, quant à lui, réalisait trois changement par rapport à l'équipe alignée sur le terrain du Shakhtar Donetsk en barrages de Ligue des Champions mercredi dernier (2-2). Dans son 4-2-3-1, Djibril Sidibé était remplacé par Ruben Aguilar, malheureux buteur contre son camp en Ukraine. Jean Lucas et Sofiane Diop prenaient respectivement les postes de Kevin Volland en numéro 10 et Aleksandr Golovin en milieu offensif gauche.

Dans une duel de deux équipes très joueuses, les espaces étaient facilement trouvés par Monégasques et Troyens en ce début de rencontre, notamment dans les deux couloirs. Le Portugais Gelson Martins portait les premiers dangers sur le flanc gauche adverse, avant de se procurer sa première occasion avant le quart d'heure de jeu sur un corner de Jean Lucas dévié par Aurélien Tchouaméni, mais sa reprise passait bien au-dessus des buts de Gauthier Gallon (13e). Tchouaméni profitait de la passivité auboise pour récupérer un ballon au second poteau avant d'enrouler au second poteau, mais sa tentative trouvait le poteau opposé (18e). Wissam Ben Yedder se défaisait d'un Troyen d'un superbe contrôle orienté mais il n'arrivait pas à ajuster Gallon, grâce au bon retour des défenseurs (33e). Derrière, l'Espérance sportive avait profité de la justesse défensive sur un gros moment fort dans la surface de réparation asémiste, mais la frappe de Mama Baldé est déviée par Guillermo Maripan (38e). Cependant, c'était en tentant d'exploiter les faiblesses défensives que l'ESTAC se faisait piéger : Tchouaméni adressait une superbe passe, ayant vu l'appel de Ben Yedder, pour servir Sofiane Diop au second poteau qui poussait le ballon dans les buts vides (1-0, 40e). A la mi-temps, Monaco menait mais ses arrières étaient loin d'être assurés.

Un second acte spectaculaire

Au retour des vestiaires, Monaco avait pu inscrire le but du break grâce à l'incursion de Martins dans la surface troyenne, mais l'intervention de Yoann Salmier n'est pas sanctionné par l'arbitre Johan Hamel (47e). Cette séquence réveillait l'ESTAC : d'abord, Gianluca Biancone avait failli tromper Alexander Nübel d'un enroulé pied droit mais le poteau sauve le club du Rocher (49e). Puis, Ruben Aguilar réussissait le malheureux exploit de lober le portier d'1m93 et remettait les deux équipes à égalité (1-1, 51e), suivie de la tentative de la tête de Yoann Touzghar, cette fois-ci captée par le dernier rempart allemand. La remise des compteurs à zéro sera passagère : bien servi par Youssouf Fofana, Diop se retrouvait seul face à Gallon et le crucifiait sans souci (1-2, 58e). Les Aubois gardaient l'espoir de l'égalisation après le face-à-face vendangé de Ben Yedder quelques instants plus tard (59e). Mama Baldé (63e, 70e) n'était pas loin de punir le manque de vigilance de la charnière centrale Maripan-Badiashile, mais la barre transversale et le défenseur français permettent aux hommes de Nico Kovac de garder l'avantage.

Les entrées de Levi Lumeka et Issa Kaboré apportaient beaucoup de fraîcheur sur les couloirs troyens et proposaient beaucoup de centres dans la surface, ce qui avait fait reculer le bloc des visiteurs. La reprise de volée de Renaud Ripart n'était pas loin de tromper Nübel, qui réussissait à claquer le ballon. L'entrant monégasque Wilson Isidor avait failli sceller le sort de la rencontre sur un centre à ras de terre mais c'était sans compter la bonne sortie de Gallon (90e+2). Score final : 1-2. L'AS Monaco s'impose pour la première fois en championnat sur la pelouse de l'ESTAC, qui peut avoir avoir des regrets. Les hommes de Laurent Batlles devront attendre la fin de la trêve internationale pour aller chercher sa première victoire cette saison sur le terrain du FC Metz (12.09), tandis que l'ASM affrontera l'Olympique de Marseille pour le choc de la 5ème journée (12.09).

Le classement de la Ligue 1

Les compositions officielles au coup d'envoi :

ESTAC

🗣 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘁𝗿𝗼𝘆𝗲𝗻 pour ce match face aux Monégasques !

Allez bleu&blanc ! 💪🔵⚪#TeamEstac #ESTACASM 💥 pic.twitter.com/ohZunbKaD6 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 29, 2021