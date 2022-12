Des incidents sur les Champs-Elysées après la victoire du Maroc

Pas moins de 20 000 personnes étaient réunies sur les Champs-Élysées à Paris hier soir, afin de célébrer la qualification du Maroc en demi-finale de Coupe du monde. Avec autant de monde et d'attroupements, difficile de ne pas craindre des débordements, et c'était malheureusement le cas avec au moins 74 interpellations, comme le signale Le Parisien.

Plus de 1000 policiers ont été mobilisés pour veiller à ce que tout se passe bien, et repousser les projectiles et feux d'artifices. Les forces de l'ordre se sont déployées dans les gares, rues, métros. Mercredi soir prochain (20h) aura lieu le match tant attendu, entre la France et le Maroc pour une place en finale, nul doute que le dispositif de sécurité va être encore renforcé.