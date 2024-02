Liga : surprise par Osasuna, la Real Sociedad se complique la tâche avant le PSG

Dans le cadre de la 24e journée de Liga, la Real Sociedad recevait Osasuna en guise d’ultime répétition avant son déplacement au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. L’occasion pour l’équipe d’Imanol Alguacil, toujours aussi diminuée par les blessures, d’engranger tout de même de la confiance et surtout de mettre fin à une série de trois matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues. Dans une entame de match à sens unique où Osasuna a éprouvé toutes les peines du monde à mettre le pied sur le ballon et à sortir de son propre camp, les Basques ont donné le ton en se procurant quelques occasions franches, à l’image de cette inspiration de l’Arménien Zakharyan (10e) ou de cette tentative rasante d’André Silva (15e) sans accrocher le cadre.

Classement Live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Real Sociedad 37 24 10 9 10 5 32 22 11 Osasuna 29 24 -9 8 5 11 27 36

Progressivement, les Gorritxoak se sont réveillés et la défense basque, loin de dégager une grande sérénité à Anoeta, a souffert. Heureusement pour elle, Remiro a veillé au grain (24e). Si les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusqu’au renvoi aux vestiaires, la seconde période a tourné à l’avantage d’Osasuna. À la réception d’un corner côté gauche, Budimir a mis le ballon hors de portée de Remiro pour ouvrir le score et inscrire son 11e but de la saison (0-1, 49e). Si Kubo a tenté de répondre immédiatement au Croate (51e), le Japonais a manqué la balle de l’égalisation quelques minutes plus tard malgré un très bon travail de Galan sur l’aile gauche (68e). La Real Sociedad a eu beau poussé, Osasuna a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. Valeureux, les Navarrais se sont offert un premier succès à l’extérieur depuis le 1er octobre, leur permettant de s’emparer provisoirement de la 11e place. Bloquée à la 7e place du classement à une longueur des places européennes et en panne offensivement, les Txuri-urdinak ont prolongé leur mauvaise série et se sont compliqués sérieusement la tâche à quelques jours de leur rendez-vous européen.