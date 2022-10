Man City : Pep Guardiola veut jouer un sale tour au Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Lors de sa présaison estivale, Manchester City a eu la possibilité de se frotter à de grandes écuries européennes pour préparer au mieux sa nouvelle saison chargée, entre la Premier League, la Ligue des champions et les coupes nationales. En plus d'avoir affronté le FC Barcelone lors d'un match de charité organisé au Camp Nou, les Sky Blues ont également affronté le Bayern Munich à Green Bay (Wisconsin, USA).

Une rencontre remportée par les hommes de Pep Guardiola sur la plus petite des marges grâce à un but de leur nouveau coéquipier Erling Haaland dès le premier quart d'heure. Si l'entraîneur espagnol pouvait se vanter de finir son été de la meilleure des manières avant de réaliser un très bon début de saison avec les Cityzens (invaincus en PL et LdC), il n'a pas hésité à placer ses pions pour les prochaines fenêtres des transferts...

Guardiola apprécie Musiala

En effet, selon les informations du podcast Bayern Insider du quotidien allemand BILD, le technicien catalan, passé par le Bayern Munich entre 2013 et 2016, aurait été séduit par la performance du milieu de terrain allemand, Jamal Musiala, entré en jeu en seconde période côté bavarois pour la dernière demi-heure. Un message qu'il a transmis au joueur de 19 ans par le biais d'un intermédiaire. Un compliment qui ne devrait, cependant, pas effrayer la direction munichoise.

L'international allemand (17 sélections, 1 réalisation), étincelant dans cette entame d'exercice 2022/2023 (7 buts et 6 passes décisives en 12 matches TCC), est sous contrat avec le FCB jusqu'en 2026 et ne devrait pas quitter la Bavière sauf offre exorbitante. Le Mirror nous informe également que Liverpool serait intéressé par son profil, mais la probabilité d'un transfert serait moindre.