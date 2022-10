Allemagne, Bayern Munich : on n'arrête plus le phénomène Jamal Musiala !

La suite après cette publicité

«Nous voulons tous gagner et être numéro l’unique numéro un. Nous l'avons montré contre Leverkusen et c'est exactement ce que nous devons montrer lors des prochains matchs» lâchait Jamal Musiala ce vendredi soir après un récital contre le Bayer Leverkusen (4-0). En mission après une dynamique négative du Rekordmeister et alors que son coach Julian Nagelsmann est décrié, le joueur de 19 ans a livré sa prestation la plus solide de la saison dans un rôle de 9 et demi et a rapidement donné le ton en servant Leroy Sané pour le premier but (3e) avant de marquer (17e) et de délivrer une offrande pour Sadio Mané avant la pause (39e). Une prestation haute en couleur que son coach Julian Nagelsmann n'a pas manqué de saluer. «Il est jeune, il a du talent et il n'a pas 35 ans, donc il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Son dribble est si dangereux parce qu'il utilise les deux pieds mais surtout, il travaille dur aussi défensivement, comme nous l'avons également vu au cours de la semaine contre Maguire» a-t-il évoqué au micro d'ESPN après la rencontre.

Justement, Jamal Musiala qui était en sélection allemande quelques jours plus tôt est l'une des rares satisfactions de l'équipe d'Hansi Flick. Remplaçant contre la Hongrie lors d'une défaite 1-0 assez embarrassante, il a relevé le niveau contre l'Angleterre lors d'un match nul prolifique où il aura délivré une offrande. Placé alors en numéro 10, il a brillé et son sélectionneur Hansi Flick n'a pas manqué de le féliciter : «Jamal Musiala a montré aujourd'hui pourquoi il est un talent extraordinaire. Il nous a offert le deuxième but depuis sa propre moitié de terrain et il est à la fois défensif et offensif. Je pense que c'est un joueur qui est bon pour nous. Simplement par sa capacité à dribbler, il peut obtenir des penalties mais il peut aussi faire bouger l'adversaire. Nous avons alors plus de place, plus d'espaces et ce sont des choses qui sont bonnes pour nous.» Fier du développement de son poulain, Hansi Flick qui l'a lancé au Bayern Munich le 20 juin 2020 sous les recommandations de son adjoint Hermann Gerland peut clairement remercier ce dernier.

Jamal Musiala, le joueur complet

Progressant rapidement et faisant preuve d'une adaptabilité sans aucune pareille, celui qui est capable de jouer en pointe de l'attaque, sur les deux ailes, en soutien de l'attaquant, en tant que neuf et demi, numéro dix, relayeur et même dans un double pivot est un diamant comme on en trouve peu. D'ailleurs la question est maintenant bien différente du côté de l'Allianz Arena. On ne se demande pas si Jamal Musiala va jouer mais où va-t-il évoluer ? Utilisé à 3 postes sur ce début de saison (numéro 10, 9 et demi et ailier gauche) Jamal Musiala apporte beaucoup de sérénité au Bayern Munich sur ce début de saison. Avec 7 buts et 5 offrandes en 11 matches toutes compétitions confondues, il est d'ailleurs, le meilleur buteur et le meilleur passeur du Bayern Munich pour l'instant. Des statistiques flatteuses pour un joueur qui est en train de profiter du départ de Robert Lewandowski pour prendre encore plus d'importance dans le collectif bavarois.

«Je viens de rencontrer Jamal dans le vestiaire et je lui ai dit qu'il fallait faire mieux. Non, il a fait un super début de saison. Ce qu'il fait en ce moment est exceptionnel, extraordinaire» ne manquait pas de lâcher le président Oliver Kahn très amusé en août dernier. Faisant l'unanimité en Bavière, Jamal Musiala qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Rekordmeister est une réussite totale pour le moment. A l'origine de sa venue en 2019 alors que Jamal Musiala évoluait à l'académie de Chelsea, le directeur technique du Bayern Marco Neppe est récemment revenu pour Sky sur son arrivée il y a trois ans. Il en a aussi profité pour évoquer le profil si singulier de celui qu'on surnomme Bambi pour son aspect longiligne : «pour ce football moderne, qui se joue de manière très intensive et très compacte, dans lequel les espaces deviennent très étroits et se ferment très tôt, Jamal a une capacité incroyable, extraordinaire à se développer dans ces espaces étroits sous la pression du temps pour prendre la bonne décision.»

«Son contrôle du ballon et son talent lui permettent de trouver les solutions nécessaires dans ce football moderne, de continuer le jeu, de faire preuve de créativité, de devenir une menace de but. Le mélange de son état d'esprit, de sa capacité à évaluer le jeu et à se concentrer sur le sport est une promesse de succès» a poursuivi le dirigeant allemand. Marco Neppe lui voit un avenir doré : «il y a deux facettes dans le football : avec le ballon et quand l'adversaire est en possession. Jamal a la capacité de capturer des balles. Il est rapide et a une agilité qui semble parfois étrange, mais qui permet toujours de gagner le ballon. Nous souhaitons qu'il en devienne encore plus conscient. Nous pensons qu'il peut encore apporter une valeur très spéciale à notre équipe ou à l'équipe nationale en tant que leader.» Parfaite représentation ou presque de ce que doit être le footballeur moderne, Jamal Musiala est l'incarnation de cette transition qu'est en train de connaître le football depuis quelques années. Un joueur capable d'exceller dans de nombreux registres et d'offrir une adaptabilité immense à son coach, voici ce qu'est Jamal Musiala. Le Bayern Munich et la sélection allemande peuvent s'en frotter les mains.

