Bayern : Oliver Kahn encense Jamal Musiala

Jamal Musiala marche sur l'eau dans ce début de saison 2022/2023. Le prodige allemand de 19 ans a encore marqué ce week-end avec le Bayern Munich, c'est même lui qui a débloqué le match à la 33ème minute d'une frappe croisée splendide à 17 m face à Wolfsbourg (2-0). Et son président, Oliver Kahn, n'a pas manqué de saluer sa performance en conférence de presse : « Je viens de rencontrer Jamal dans le vestiaire et je lui ai dit qu'il fallait faire mieux. Non, il a fait un super début de saison. Ce qu'il fait en ce moment est exceptionnel, extraordinaire. »

En plus d'être talentueux, le milieu international allemand (15 sélections/1 but) vient de battre un record. Celui de Uli Hoeneß, auteur de son 14ème but ce dimanche, il est le devenu joueur de moins de 20 ans a marqué le plus de but pour la formation bavaroise. De plus, Jamal Musiala est en course pour remporter le trophée Kopa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans.